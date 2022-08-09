智慧生活丨財知回報 精準行銷 富途牛牛 開創投資生態圈

近年環球市場投資氣氛熾熱，不少主攻美股買賣的網上券商在香港紛紛「插旗」搶市佔。然而要數業界龍頭地位的，當然是集行情分析、社交教育與買賣交投於一身的一站式平台「富途牛牛」。即使摩根大通早前唱淡美經濟有五成機率陷入衰退，吹走散戶交投意欲，惟富途表現依然硬淨。富途控股金融及企業服務總裁鄔必偉Dennis卻稱無損競爭優勢，「截至今年首季，全球用戶已達1,810萬，按季收入亦有16.4億港元，反映業績強韌，並未受外圍因素影響。」他認為有別於坊間平台主打投資功能，富途牛牛著重投資體驗，建立讓企業、股評與散戶聚集交流的生態圈，「龐大用戶流量有助了解投資行為，從而為買賣雙方精準行銷。」

環球政局動盪、美國通脹嚴重，加上疫情持續影響物流供應鏈，標普500指數在今年上旬反覆沉底，至7月跌勢才喘定兼有復甦跡象。雖然外圍大行紛紛指散戶不敢入市，但Dennis並不擔心波動市會影響富途業績，「雖然投資轉趨審慎，但不論股市高低起跌，截至今年首季，富途用戶數仍按季增長4.2%；新客戶數更有291.1萬，而期末客戶資產達3,860億港元，期內客戶留存率98.2%。」他續指期內總交易額達1.3萬億港元，客戶日均收益交易(DARTs)59.6萬筆，按季增長近一成。「我們業務並非針對某一類市場，而是講求用戶體驗。綜觀全球甚少像富途牛牛般，能夠讓有否資產、會否參與交投，甚至純粹學習投資知識的朋友，聚集一起看環球市況、關注『企業號』看價值資訊，以至『牛牛圈』參與交流討論的綜合平台。」他表示用戶認為便利，自然增加忠誠與黏著度。他分享，「按首季度交易日計算，富途香港用戶平均在app的日均停留時長達33.4分鐘；平均每個交易日有36.3萬香港用戶在牛牛圈、用戶生成內容(UGC)近10萬條，社交型券商投資社群不受市場影響，持續活躍。」難怪首季交易佣金及手續費收入達9.7億港元，利息收入5.8億港元，包括財富管理、企業服務業務等收入也有9,830萬港元，業務穩健。

X世代最進取 女性投資彈性高

今年波動市況改變投資者的入市心態，Dennis認為富途牛牛要提供切合需要的投資產品，必須要先了解散戶的交易行為，故此上月發表首份《富途投資白皮書：市場趨勢與散戶交易行為》，發現用戶的投資策略更加靈活，從股票轉向ETF，整體投資組合更多元化，增幅顯著在交易頻率上。他分析，「香港用戶普遍有一定投資知識，如在牛牛圈內逾半發表意見者都是港人。調查指今年上旬港人股票權重較2021年底下降了4.3個百分點，基金的比例則攀升了8.4%，可見用戶增加基金和債券來分散他們的投資組合。」他估計由於散戶有做風險評估，因此面對市場不確定性，香港投資者仍保持平均每天交易一次，較美國(0.43次)和新加坡投資者(0.35次)更活躍。

調查亦發現縱使市況不明朗，X世代(1980年或之前出生)投資策略仍然進取，維持近九成股票比例；相反Z世代(1997年或之後出生)相對保守，他們的股權投資從去年底的85.3%顯著下降到今年6月15日的76.7%，將資金分配給基金和債券。「另外，女性的投資彈性更大，期權交易增加了11%，而且傾向配置更多加權投資組合中的債券。截至今年6月15日，香港女性用戶的投資組合中，5%由債券組成，比男性高1.6個百分點。」Dennis指出數據揭示投資者轉趨分散投資風險，故此富途隨即推出月供股票計劃優惠來迎合市場需要，即日起至8月31日，開戶存入指定資金，並於其後60日維持每日日均資產1,000港元或以上，即可獲取600港元現金券；只要用戶於半年內完成月供計劃，並每月供款至少1,000港元，還能領取額外400港元現金券。「月供股票利用固定金額將投資成本平均化，助投資者在波動市穩中求勝。」