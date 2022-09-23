智慧生活丨車聯網到智慧能源 葉成輝博士：應科院促進香港邁向亞洲智慧城市典範

城市要邁向智能化，交通配套和供電基建可謂箇中重要一環，而香港政府先後於2017年和2020年發表「香港智慧城市藍圖」及其「2.0」，對智慧出行與智慧能源部署有明確描述。然而香港人煙稠密，供電和道路網絡規劃複雜，如單純模仿外國城市引入無人智能駕駛及再生能源應用，或未能切合香港實際需要，變相事倍功半。香港應用科技究院(簡稱：應科院)行政總裁葉成輝博士Denis指出，應科院作為本港科研重鎮，助力政府願景，以符合香港積極推展車聯網和直流電供電試驗。「前者已進入次階段測試，技術擴展至公共交通工具使用；後者則已在機電署總部試驗。」透過應科院與其他持份者的參與，他認為香港邁向亞洲智慧城市的典範，絕非紙上談兵。

香港應用科技 究院行政總裁 葉成輝博士 Dr. Denis Yip

全球最長公路測試 往來科學園與沙田市中心 主要幹道、隧道及核心市區道路擠塞和意外，一直都是香港交通問題的痛點。Denis表示像外國的道路網較寬闊，密度較低的地方，較適合集中以GPS為無人駕駛車輛導航定位，以及車載光學雷達來學習避障。「不過香港街道狹窄，人車爭路時有發生，比起只依賴車內智能駕駛，部署車聯網更能切合本地交通問題，不止減低意外發生外，這些流量數據還能為塞車路段和隧道等，長遠採取動態收費，按時疏導分流。」所謂車聯網(C-V2X)技術，是指車輛之間、車輛與行人、車輛與道路基建以及車輛與網絡之間的低時延通訊系統。系統能實時信息傳遞，讓使用者、車與道路基建互相協調配合，即時對道路使用者進行路況匯報與警示，加強道路安全和輔助駕駛。應科院去年3月開展全球最大型車聯網公路測試，全長14公里，往來沙田市中心和科學園。「首階段為期9個月，已於去年完成，次階段計劃亦已於今年7月開始，同樣實行9個月。我們今次邀請公共交通車輛一同進行測試，市民亦會見到沿途街燈和交通燈等設施，安裝了貼上ASTRI標記的測試箱，用來傳輸訊息和收集路況數據。」他補充。

車聯網將連接大灣區 建智慧出行生態圈 前年12月政府發表「香港智慧城市藍圖2.0」中，已重申車聯網及自動駕駛車輛的技術和行業發展，以期最終引入配備車聯網的自動車輛。他解釋現時應用場景豐富，如實時預覽前方交通燈號資訊、交通管制提示、盲點車輛切線警示、迴旋處匯入預警、前車碰撞和行人過路警示等。而對政府而言，技術還可應用在交通監察、事故管理和路線規劃等，提升交通效率，「長遠車聯網更能配合自動駕駛技術的發展，協助判斷隱藏危險，提升道路安全。」針對本地車聯網的普及路線圖，Denis期望於5年內能夠有無人接載巴士，行走科學園至沙田市中心，進而拓展至其他公共交通工具，並與道路使用者的手機App串接提供資訊。他估計，「10年後或能於大嶼山實行車聯網先導計劃，為香港智慧運輸發展奠基。」然而車聯網不單止在港部署，應科院的計劃還已顧及大灣區整體交通需要。他預告，「我們轄下位於深圳的研究院已聯同大陸創科方面，為2025年車聯網互聯互通的完整設計及落地驗證，並完成跨灣區自動駕駛應用設計，期望明年底獲得階段結果。」Denis暗示在深圳亦會有4至5個選址進行車聯網測試，包括福田、坪山、寶安、龍華區等，「不久將來可望無人車從科技園經河套區過關深圳，港深兩地共用同一車聯網技術和標準。」