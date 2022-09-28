智慧生活丨追蹤轉型進程 Google智慧數碼城市研究 為香港尋機

環球時局不斷演變，企業營商要應對挑戰，籠統一句「數碼轉型」難令中小微企該如何是好。為引導企業實踐電子化從而開拓國際市場，Google香港自2017年起進行《智慧數碼城市(Smarter Digital City)周年研究報告》，透過不同主題提供建議，同時追蹤數碼轉型進程。而繼年初《出口營商新視角》探討電商發展後，早前Google香港就金融科技發表《智慧數碼城市－引領金融科技新生態》。Google香港銷售及營運總經理余名德Michael表示，「香港金融科技發展於亞太區內的首屈一指，雖說編程與雲端應用人才缺乏，但數碼市場營銷亦是重要一環。」他認為相關領域方能協助金融科技初創接觸商業夥伴，而Google提倡公私營機構加強合作，長遠培育更多元人才。

66%金融科企傾向B2B銷售 卻難以聘請

眾所周知，香港是連結中國與世界的窗戶，Michael認為香港既是傳統的轉口貿易樞紐，亦基於擁有優良的金融體系，帶動金融科技作為內地與國際緊密聯繫的獨特優勢。「香港金融科技發展成熟，例如能容納8間虛擬銀行，科技園及數碼港多年來孕育科技初創『獨角獸』，難怪是相關創業和拓展業務的落腳點。」根據Google早前委託AlphaBeta進行的《香港經濟影響力研究報告》，數碼科技應用能為香港釋放龐大經濟潛力；指企業能充分利用的話，及至2030年前可望每年創造高達3,870億港元的經濟總值，可見發展潛力龐大。

今次《智慧數碼城市－引領金融科技新生態》研究報告指出，幾乎所有受訪金融科技公司認為產品創新是業務發展最重要一環，其中應用程序界面(APIs)、數據分析、A.I.及機器學習更視為加快創新的關鍵工具。「要將商業模式轉化成營銷刺激業務增長，75%受訪企業認為數碼市場營銷方案非常重要，惟在招聘方面，79% 受訪企業正尋找具備銷售技能的人才。」

他續指66%金融科技公司傾向企業對企業(B2B)銷售的模式，惟相關領域難以聘請。「原來不止產品設計、編程、雲端應用和網絡保安專才，擅長數據分析及視覺化工具，協助接觸及解釋潛在客戶、投資者及商業夥伴，透過取得客戶第一手資訊，幫助發掘新客源、拓闊顧客群和制定產品策略，數碼營銷人才更形重要。」要滿足冒起的人才需求，Michael表示可透過技能培訓提升現職員工，另外公私營機構需加強合作培育數碼人才。