智慧生活丨AI勞資配對 疫市求職 Moovup專攻前線

新冠疫情打爛打工仔飯碗，勞動市場雪上加霜；另一邊廂，疫下職場生態起變化，僱主更願運用科技精簡聘請流程。專攻俗稱「藍領」前線工種的網上/app招聘平台Moovup，聯合創辦人邱力迅Geoffrey分析最新就業市況和薪金波幅，「我們發現職場有資訊不平等的現象，希望藉平台的AI提升招聘體驗，加快勞資配對效率。」

聚焦藍領 免費流動招聘

坊間求職平台多集中白領和專業人士，然而Moovup定位針對前線空缺而設，主力涵蓋零售、餐飲、物流、物業管理等16種行業，亦是相關工種現時最大的一站式平台。Geoffrey形容職位提供數目可媲美勞工處，「基本上企業可免費在Moovup刊登招聘廣告，並透過手機號碼註冊、刊登及WhatsApp即時聯絡求職者，令招聘過程更流動方便。平台也提供易用的後台介面，毋須審批可同時處理發布及管理多則廣告，預覽求職申請一目了然。」他稱僱主會先在平台篩選，縮短面試流程；求職者的平台黏著度增加，在疫情期間深受歡迎，企業還可透過設定預算，將廣告「置頂」增加曝光，提升點擊成效。再配合大數據和機器學習，根據求職者喜好推送合適職缺建議。他指平台因而增加23%瀏覽點擊率，並縮短20%求職時間。「至今app下載次數已逾80萬次，每月活躍用戶超過13萬個；去年疫情平穩，下半年消費者信心回升，招聘廣告在11至12月更達最高峰的2.7萬個，當時市場未被第五波疫情影響。」

