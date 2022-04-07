智慧生活丨AI勞資配對 疫市求職 Moovup專攻前線

新冠疫情打爛打工仔飯碗，勞動市場雪上加霜；另一邊廂，疫下職場生態起變化，僱主更願運用科技精簡聘請流程。專攻俗稱「藍領」前線工種的網上/app招聘平台Moovup，聯合創辦人邱力迅Geoffrey分析最新就業市況和薪金波幅，「我們發現職場有資訊不平等的現象，希望藉平台的AI提升招聘體驗，加快勞資配對效率。」
聚焦藍領 免費流動招聘
坊間求職平台多集中白領和專業人士，然而Moovup定位針對前線空缺而設，主力涵蓋零售、餐飲、物流、物業管理等16種行業，亦是相關工種現時最大的一站式平台。Geoffrey形容職位提供數目可媲美勞工處，「基本上企業可免費在Moovup刊登招聘廣告，並透過手機號碼註冊、刊登及WhatsApp即時聯絡求職者，令招聘過程更流動方便。平台也提供易用的後台介面，毋須審批可同時處理發布及管理多則廣告，預覽求職申請一目了然。」他稱僱主會先在平台篩選，縮短面試流程；求職者的平台黏著度增加，在疫情期間深受歡迎，企業還可透過設定預算，將廣告「置頂」增加曝光，提升點擊成效。再配合大數據和機器學習，根據求職者喜好推送合適職缺建議。他指平台因而增加23%瀏覽點擊率，並縮短20%求職時間。「至今app下載次數已逾80萬次，每月活躍用戶超過13萬個；去年疫情平穩，下半年消費者信心回升，招聘廣告在11至12月更達最高峰的2.7萬個，當時市場未被第五波疫情影響。」
疫市增聘中介 兼職薪金波幅大
今年疫情重創勞動市場，加上嚴厲的防疫措施，令裁員和倒閉潮不斷。雖然政府已宣布月底分階段鬆綁政策，但Geoffrey坦言上半年整體就業市場仍然惡劣。他分析，「2月招聘廣告數量較1月大跌三成至1.9萬個，當中3月餐飲空缺勁跌50%、零售業也減20%，反映晚市禁堂食和縮短門市營業時間等防疫措施，影響首當其衝。」惟中介代理、經紀或推銷等工種持續逆市增聘，全職、兼職都有，「如地產代理、保險經紀、財務策劃等中介行業，3月空缺錄得13%增長。」連帶清潔和物管也有人手需求。「可能樓市不太受疫市影響，企業想拓展業績；另外社區隔離設施大量落成，商場也要應付安心出行掃碼措施。」
工資方面，Geoffrey稱全職薪金趨勢在疫市下大致平穩，「全職月薪中位數在去年1月為1.35萬港元、12月與今年2月則維持1.4萬港元。」反而兼職時薪波動較大，「飲食業在去年1月、12月與今年2月，時薪分別是40港元、55港元及50港元；物流業則分別55港元、60港元與65港元。」他解釋僱主傾向聘請兼職來紓緩突發的人手需求，但當經濟變差時，兼職也會率先被裁。
FlexiWork自由拼 為炒散配對
疫情令打工仔被迫轉行，俗稱「炒散」的臨時工應運而生。Geoffrey看準供求需要，發展「FlexiWork自由拼」以端到端方式協助僱主招聘和管理臨時工。「可以想像為炒散獵頭平台。」他稱服務主攻零售和餐飲等行業，以滿足疫下變化莫測的消費市場。然而「炒散」只能是權宜之計，Geoffrey不鼓勵求職人士以它代替全職，也不要頻繁試工轉換環境，長遠對自己履歷有害無益。
網址： https://moovup.com/hk/