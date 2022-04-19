智慧生活丨AI投顧 交易費清零 漲樂全球通 「樂投」躺平賺錢

地緣政治與控疫差異，近年中港兩地股市反覆波動，令投資者轉向門檻較低的美股。另外更多年輕人參與小額投資，對金融科技的接受程度也高，鼓勵互聯網券商進入市場。隸屬中國券商龍頭華泰證券，涵蓋港、美、A股投資的「漲樂全球通」乘勢進軍本港。華泰國際董事總經理兼漲樂全球通主管朱亞莉Yali表示，本港將步入「金融科技2.0」階段，「將過去只會在投行應用的AI分析工具，藉5G下放普及並以『樂投』智能投顧呈現，共同創富。」
定位全球華人財管 全零交易費
疫情不明朗，本地經濟疲弱，港人轉攻投資，增加被動收入來源，為財富增值。Yali認為漲樂全球通正好切合需要，「去年8月全球基金交易網絡Calastone研究報告指，62%香港受訪者表示，最近已增加或考慮增加投資，反映以它來抵禦疫情對自身財政造成的衝擊。」漲樂全球通自前年中旬來港，至今已有百萬下載量；去年客戶人數更較2020年同比大增七成，整體資產管理規模(AUM)同比增37%。「去年11月以來，已有逾5,000位客戶轉股我們平台，總計轉入資金超過6億港元。」平台能夠活躍，Yali認為歸功於全球華人財富管理的平台定位，提供友善操作介面，並且採用會員訂閱方式，免除交易佣金、平台費、認購新股和暗盤等隱藏收費，深受客戶歡迎。「目前旗下有針對港股、港美股、港美A股三級的V會員，以及針對港美股孖展優惠(低至3.99%融資利率)的M會員雙制度。以針對港股的V1會員為例，月費僅8港元，據統計現時85%客戶訂閱V1會員。」她更指有活躍客戶在去年全年，經平台節省1,657.8萬港元交易費用，金額足夠「上車」置業！
「樂投」AI理性投資 躺著也賺錢
藉著5G和雲端發展，數據互聯互通，智慧投資顧問大行其道，不同互聯網券商紛紛推出相關服務。Yali表示平台最新推出「樂投」，按客戶喜好協助分散風險。系統借助大數據分析，篩選貝萊德、摩根史丹利、富蘭克林等全球頂級基金建構優質基金池，並運用基金評價機制，綜合考量宏觀經濟、行業經營、基金投向、歷史表現等逾200項因素，以定量研究方法及動態量化模型進行評分及二次篩選。
Yali解釋，「系統還提供『優中選優』和『量身定制』兩種智能配置。」前者顯示於過去5年累計收益率逾140%，且超過基準收益率2倍的同時，年化波動率不到20%的進取型高波動組合；後者則透過投資者填寫風險評測問卷，系統進而從10個不同風險偏好和波動率的投資組合，自動為客戶揀選。Yali表示AI優於傳統投資顧問，皆因決策能撇除人為情緒因素，令分析更理性。「系統還能全天候監控客戶投資組合，一旦發現持倉同投資目標發生重大偏離時，會立刻於手機推送通知，提供調倉建議。」她笑言慳返『𥄫市』精力，客戶可謂甚麼也不用做，『躺平』賺錢！
券商合作分佣 助行業渡難關
疫情下互聯網券商興起，自然衝擊傳統券商行業，承受經營壓力。為了推動行內良性競爭，Yali稱將推出計劃鼓勵中小型券商與漲樂全球通合作，將客戶帶到平台，減省營運成本及減低倒閉風險。平台會因應合作模式為券商提供分佣，在他們保有目前客戶所有權的情況下，共享金融科技。她指現時已跟業界百多家企業洽談，進展正面。
現時漲樂全球通app已全面升級4.0版本，新增美股盤前盤後、美股市價單、港股碎股單、條件單等交易功能。「展望未來，我們預計將在第二季度推出兼具流動性及穩定性的餘額理財產品，協助客戶抵禦市場風險，輕鬆掌控財富。」Yali續說。
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