智慧生活丨AI投顧 交易費清零 漲樂全球通 「樂投」躺平賺錢

地緣政治與控疫差異，近年中港兩地股市反覆波動，令投資者轉向門檻較低的美股。另外更多年輕人參與小額投資，對金融科技的接受程度也高，鼓勵互聯網券商進入市場。隸屬中國券商龍頭華泰證券，涵蓋港、美、A股投資的「漲樂全球通」乘勢進軍本港。華泰國際董事總經理兼漲樂全球通主管朱亞莉Yali表示，本港將步入「金融科技2.0」階段，「將過去只會在投行應用的AI分析工具，藉5G下放普及並以『樂投』智能投顧呈現，共同創富。」

定位全球華人財管 全零交易費

疫情不明朗，本地經濟疲弱，港人轉攻投資，增加被動收入來源，為財富增值。Yali認為漲樂全球通正好切合需要，「去年8月全球基金交易網絡Calastone研究報告指，62%香港受訪者表示，最近已增加或考慮增加投資，反映以它來抵禦疫情對自身財政造成的衝擊。」漲樂全球通自前年中旬來港，至今已有百萬下載量；去年客戶人數更較2020年同比大增七成，整體資產管理規模(AUM)同比增37%。「去年11月以來，已有逾5,000位客戶轉股我們平台，總計轉入資金超過6億港元。」平台能夠活躍，Yali認為歸功於全球華人財富管理的平台定位，提供友善操作介面，並且採用會員訂閱方式，免除交易佣金、平台費、認購新股和暗盤等隱藏收費，深受客戶歡迎。「目前旗下有針對港股、港美股、港美A股三級的V會員，以及針對港美股孖展優惠(低至3.99%融資利率)的M會員雙制度。以針對港股的V1會員為例，月費僅8港元，據統計現時85%客戶訂閱V1會員。」她更指有活躍客戶在去年全年，經平台節省1,657.8萬港元交易費用，金額足夠「上車」置業！