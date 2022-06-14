智慧生活丨AI配對 遙距招聘 Glints為IT流失補位

港企積極數碼轉型，大量增聘IT人手，但通關與社會環境影響下，令相關專才嚴重缺乏，阻港企轉型發展。早前更有調查表示，香港未來5年急需10萬IT人方能填補缺口，引致企業將眼光轉投海外人才。來自新加坡的遠端科技人才招聘平台Glints，創辦人及行政總裁Oswald Yeo認為，「香港專才買少見少，推高議薪籌碼，企業聘請成本往往較東南亞專才為高。愈來愈多公司透過Glints強大的AI配對遙距請人，低成本創建跨地域團隊。」

科技+獵頭 配對速度快倍半

疫情帶動創新科技發展，不少企業願意投放更多資源於電子商務和提升客戶體驗，甚至增聘駐外地僱員負責開拓海外市場。市況轉變，創科產業鏈的人才需求有增無減，不止香港，全球各地都出現激烈競爭。根據Glints數據顯示，不少港企所招聘的海外科技人才，首三位分別是全端工程師(Fullstack Developer)、軟件工程師(Software Engineer)和前端工程師(Front end Developer)。Oswald簡介Glints如何排解人事痛點，「我們2013年在新加坡成立，聚焦亞洲區內遙距招聘服務，引進AI科技的方式，為企業提供快1.5倍的招聘速度，其Glints Recruitment一周內提供經篩選的人才，縮短約一半人事搜尋時間。」目前Glints的人才庫已擁有逾250萬位台灣、印尼、越南等區內優秀專才，協助逾4萬家企業進行人才配對。他又補充，「企業未找到人選前，我們也不會收取任何費用，且企業能享有90日試用期，即時填補技術性職位空缺。」

JobSearch與Managed Talent

除了為企業海外招聘人才外，Glints亦為應徵者提供JobSearch職位配對，也協助企業在毋須海外註冊分公司的情況下，利用Managed Talent成立跨地域團隊。Oswald解釋，「JobSearch後台系統採用AI匹配技術，按不同的參數進行分析和配對，例如工作年資和技能等，亦會根據用家在平台的活躍程度去推斷他們是否正尋找其他工作機會。」經篩選後，Glints團隊亦會接觸入選者，核實其工作經驗與語文能力等，亦會考慮他們的文化背景和性格是否勝任所申請的職位。「平台亦會為僱主提供商務解決方案，透過增加曝光率吸引潛在求職者應徵。」

至於Managed Talent，Glints有見企業在設立海外分公司需要投放大量時間和資金，加上疫情下商務往來受限，阻礙港企在星馬、越南和台灣等地跨國經營。他續指，「我們設立Managed Talent服務助企業輕鬆建立遠距團隊，以Glints名義代聘全職僱員，免卻企業註冊海外公司、租用辦公室和人事管理的煩惱。」這樣僱員毋須派駐當地履新，由Glints包攬入職、支薪、稅務、保險及假期安排等，企業可節省達七成營運成本，對適應遙距工作的IT人員來說，尤其方便。「今年首季，Glints為港企設立的跨地域團隊中，逾半為開發人員及工程師，其餘則是設計師(10.3%)、市場營銷(5.52%)及數據專家(2.7%)。」他補充。

