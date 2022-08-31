智慧生活丨ATM現金買加密幣 CoinUnited.io：看好財富管理潛力

環球市況反覆，加密貨幣市場卻氣氛熾熱，加上NFT乘勢而起，吸引年輕一代入市。綜觀加密幣全球發展領先，有作法定交易貨幣，也有用來支薪。CoinUnited.io共同創辦人盧鉅麒Angus看好加密幣前景，先後於銅鑼灣和尖沙咀開設實體店，又在港九新界部署逾百台ATM網絡，公眾能隨時用現金購買加密幣。「愈來愈多人認同加密貨幣作為財富管理與資金避險手段。我們亦重視投資者教育，樂見未來有適當監管保障，長遠為加密幣普及化奠定基礎。」

加密貨幣 可靠嗎？

大眾對加密貨幣的認知，大抵停留在投機炒賣用途，加上早前幣圈經歷震盪，不少人對加密幣的可靠性存在憂慮。Angus認為這是誤解，「所謂幣圈震盪、穩定幣不明朗環境這個講法，是源於早前爆破崩盤的演算法穩定幣『UST』。」所謂穩定幣，簡單指跟某種資產掛鈎來穩定幣值，來達至保持跟美元等值。他表示UST是基於智能合約衍生的算法穩定幣，跟很多投資者常用、直接跟美元掛鈎或美國金融機構背書的USDT和USDC為兩回事。「USDT及USDC均受美國政府監管，符合法規且公開透明，被市場上譽為『最安全的穩定幣』，故暫未見有隱憂。」

雖然消息連帶拖累加密幣表現，Angus指這次幣圈熊市進入整固，大部分幣值離高位都有七至九成回吐，以比特幣為例更降約七成多。「根據過往歷史及我們的專業見解，回調七、八成很大機會已是最低點，故頗為值得趁低吸納的好時機。」他續指幣圈生態跟股市相似，加密貨幣屬於增長資本，而作為對沖的穩定幣USDT和USDC多作保本收息。「每次熊市都會淘汰表現低劣的加密幣，但個人深信若果選擇持有比特幣或以太幣的話，長遠問題不大。即使難以承受風險，亦可轉持穩定幣讓資金泊岸，毋須急於抽離市場。」

加密貨幣 為何受歡迎？

雖然幣市回調，但Angus留意到今年CoinUnited.io有快速增長空間，香港與海外的總客戶人數按年急升950%至逾30萬，企業客戶亦超過200家；另外資產管理規模逾10億美元，按年增長600%，可見市場發展樂觀。「主要原因有二，第一是經濟大國陸續出現高通脹現象造成股市動盪，投資者轉投加密幣市場；第二是龐大移民潮，大家在移民前會選擇為自己資產轉換成謀求更方便的加密貨幣。」他認為該貨幣流通量高、不受通脹影響與交易不受地域限制等利好因素加持下，加密幣愈趨普及可謂大勢所趨。

加密幣收息 首創WhatsApp轉帳

以區內最穩健加密幣交易平台作為賣點，CoinUnited.io成立僅2年，估計市值已達15億美元。Angus指平台最近獲批美國MSB FinCEN及加拿大MSB Fintrac監管牌照，主打零佣金購買逾10萬種加密幣，賺取豐厚年利率。「我們推出錢包質押加密貨幣產品，可收取高達125%年利率，利息會以每小時派發；亦落實與更多區塊鏈支付公司合作，包括Circle、Moon Pay、Simplex等。」加上持續為企業舉辦區塊鏈教育講座，並計劃本季招聘最多百位大學畢業生，他笑言為疫市擴充。「值得一提，我們還首創零手續費WhatsApp轉帳功能，只要在錢包內選擇需要提款的加密幣，再選擇收款人帳戶以WhatsApp轉帳即可，便利大眾！」

網址：https://coinunited.io/tc/