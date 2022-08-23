智慧生活丨Barcode聯繫環球貿易 1QR營運從反應變預測

到超市購物，產品上的條碼(barcode)經已司空見慣。但這種產品識別標籤，又是怎樣發展成聯繫環球貿易？33年前將barcode引進來港、香港貨品編碼協會(GS1 HK)總裁林潔貽Anna坦言，該標準已成為商家跟國際接軌不可或缺的元素。「現在barcode已進化成QR code，我們還藉著『1QR』方案，為買賣雙方『一碼嘟盡』有用資訊，促進行銷。」為此，她將barcode進化史演繹成三步曲，讓大眾更易明白。
Barcode 1.0：銷售鏈電子化 連鎖經營靠佢
「回想從前零售店需要人手張貼價錢牌、盤點貨架存量及收銀結帳。一般辦館士多或許能應付得來；但若果拓展業務連鎖經營，這種不透明的供應銷售鏈肯定窒礙商戶發展。」Anna憶述1989年香港總商會成立GS1 HK，將全球貿易編碼標準(GTIN)引入香港市場，1991年首波採用的，就有便利店、超市及百貨公司。「我會稱為Barcode 1.0香港崛起時期，這種貨品專屬識別碼能簡化店面經營流程，最明顯是收銀處員工用條碼機掃code加速結帳速度。」此外，由於條碼獨一無二不會重複，因此盤點上架與倉儲供應鏈管理會更有效率。「以前時有消費者會投訴有商戶標價不老實，barcode的出現令售價更透明，改善客戶購買體驗。」她稱由GS1 HK發出的條碼，字首以「489」開頭為香港註冊公司處理，貨品獲全球認可，而有統計指現在香港每年掃描條碼次數高達35億次，可見相當普及。
Barcode 2.0：促進電商與ezTRADE無紙化數據交換
條碼標準源自GTIN，Anna表示這種國際性產品身份證獲全球逾百萬企業接納。透過barcode，本地企業能將自家產品往國際市場銷售，增加競爭力。她續指始於千禧年的網購平台，以至疫情下蓬勃的本地與跨境電商，barcode扮演重要角色。她解釋，「GS1條碼標準GTIN獲Amazon、eBay、Walmart、阿里巴巴等主流環球電商採用，亦協助它們的上下游物流鏈有效分類、托運和追蹤貨品，此網購應用場景可理解成『Barcode 2.0』。」後來又推出智慧搜尋標準GS1 SmartSearch協助Google了解商戶網上產品內容，輸入正確barcode便可提升產品在Google的搜尋排名，接觸更多潛在客戶，「如配合Google購物廣告，有機會增加最多四成點擊和兩成轉換率。」
另外，針對中港貿易往來頻繁，條碼能夠促進商界無紙化數據交換，為此GS1 HK早在1995年成立ezTRADE通商易，透過平台傳送電子訂單、發票及付運通知書，提升效率。「較人手發出的發票成本慳達37%，提升現金流轉速度。」現時逾2,000家中港企業採用，涵蓋零售、FMCG、醫療及餐飲服務等多個行業，亦是大灣區發展的溝通橋樑。「今年更將ezTRADE的可靠交易數據演化成GS1 HK數碼貿易融資服務，協助中小企在疫境更易籌集營運資金，迎接商機。」她補充。
Barcode 3.0：GS1 1QR盡攬商機
條碼演化至手機掃描的QR code二維碼，呈現模樣雖不同，惟Anna指本質不變。「條碼可供使用者寫入不同資訊，讓用家掃描出不同結果，諸如產品名稱、體積、款式等，原來還可以發放優惠折扣等，迎合消費新常態下愈趨重要的知情權。這種為條碼增值的概念，這是『Barcode 3.0』。」去年GS1 HK推出「1QR」，建基於GS1全球標準數字鏈接(Digital Link)，商家只要一個二維碼，即可向消費者展示多元化產品資訊，包括優惠、營養價值、證書認證等；更能配合產品追蹤溯源及防偽驗證功能，保障產品可信度、安全性及真實性，打通線上線下商機。她認為1QR是實踐智慧零售的重要渠道，條碼不止顯示產品數據，還可與消費者互動交流。「試想像日後當你掃描1QR獲取優惠coupon，還能用WhatsApp分享親友，低成本且簡單增加推廣效益，相當適合中小企採用。」
網址：https://www.gs1hk.org/zh-hk