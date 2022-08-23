智慧生活丨Barcode聯繫環球貿易 1QR營運從反應變預測

到超市購物，產品上的條碼(barcode)經已司空見慣。但這種產品識別標籤，又是怎樣發展成聯繫環球貿易？33年前將barcode引進來港、香港貨品編碼協會(GS1 HK)總裁林潔貽Anna坦言，該標準已成為商家跟國際接軌不可或缺的元素。「現在barcode已進化成QR code，我們還藉著『1QR』方案，為買賣雙方『一碼嘟盡』有用資訊，促進行銷。」為此，她將barcode進化史演繹成三步曲，讓大眾更易明白。

Barcode 1.0：銷售鏈電子化 連鎖經營靠佢

「回想從前零售店需要人手張貼價錢牌、盤點貨架存量及收銀結帳。一般辦館士多或許能應付得來；但若果拓展業務連鎖經營，這種不透明的供應銷售鏈肯定窒礙商戶發展。」Anna憶述1989年香港總商會成立GS1 HK，將全球貿易編碼標準(GTIN)引入香港市場，1991年首波採用的，就有便利店、超市及百貨公司。「我會稱為Barcode 1.0香港崛起時期，這種貨品專屬識別碼能簡化店面經營流程，最明顯是收銀處員工用條碼機掃code加速結帳速度。」此外，由於條碼獨一無二不會重複，因此盤點上架與倉儲供應鏈管理會更有效率。「以前時有消費者會投訴有商戶標價不老實，barcode的出現令售價更透明，改善客戶購買體驗。」她稱由GS1 HK發出的條碼，字首以「489」開頭為香港註冊公司處理，貨品獲全球認可，而有統計指現在香港每年掃描條碼次數高達35億次，可見相當普及。