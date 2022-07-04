智慧生活丨Direct Indexing直接投資 星Syfe助散戶智能財管

小額投資愈趨流行，催化線上投資顧問平台百家爭鳴。來自新加坡「過江龍」Syfe最近攻港，挾著獲香港證監會認可第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)與第9類(提供資產管理)營運牌照，率先以Direct Indexing幫助散戶投資。Syfe業務發展總監佘健燁Yenson認為，「我們讓投資者以低成本，擁有媲美ETF廣泛市場覆蓋的投資組合個股，再結合真人理財顧問的支援，超越坊間的智能投顧平台，更像是智能財富管理。」

無投資限額 隨時出納 年費低至0.35%

縱使現時美元通脹升溫，市場已重啟加息周期，然而多年來的超低息環境下，港人仍多以存股或購買ETF來為資產增值。Yenson表示Syfe有別於坊間智能投顧和社交型券商等平台側重AI定位，「我們既提供智能投資管理工具，還保留真人理財顧問的諮詢服務，透過灌輸投資教育，凝聚客戶信心，故此我會形容Syfe更專注長期財富建立策略，協助客戶因應風險偏好設定投資組合。」

Syfe於2019年於新加坡成立，累計至今共籌得5,240萬美元資金，Yenson指單是去年上半年的資產管理規模按年錄得4倍增長；2020年用戶數按年激增廿倍；至今年1月更於當地推出neobroker服務「Syfe Trade」，資本實力雄厚。而香港是Syfe拓展亞太區內市場的首站，他續說，「運用eKYC技術客戶能隨時輕鬆在《Syfe》登記開戶，平台不設最低投資額和不鎖定資金，年費僅0.35%至0.65%，並容許客戶於app在不同投資組合之間調配資金和提存金額，兼可享免費電話投資諮詢，詳細解答疑慮。」

引入Direct Indexing環球組合

無論是人為還是AI輔助，投資宗旨總離不開分散風險、降低成本和長線回報3大鐵則。Syfe法定負責人員兼執行董事張素華Winnie認為在波動市況下，投資者情緒易觸發非理性交投，最終「損手」離場。「我們採用Direct Indexing機制，意指並非字面理解般的『指數化投資』。譬如散戶想入市美股，我們的「直接投資」策略追蹤和分析美國股票成分，而個別股票的權重將根據所選擇的投資組合而有所不同。」她表示通過「直接投資」，讓客戶擁有高透明度了解個股表現，同時大減九成衍生的基金費用。「由於直接購買個別股票，相比揀選美國ETF，能減低組合中股票重複的問題。」她指運用該機制的產品包含4種不同風險級別的環球組合，依次是債券為主的「防守」(平均年回報率3.72%)、全方位投資的「均衡」(5.64%)、股票比例較重的「增長」(8.56%)及純股票的「百份百股票」(11.39%)。此外為迎合新興項目的投資趨勢，Syfe另提供顛覆性科技、創新醫療保健、ESG及清潔能源，以及中國增長共4類主題組合，助客戶抓緊機遇。

風險預算 因子投資

構成這種高度個人化投資組合，到底背後用上甚麼科技應用？Winnie解釋，「我們會根據不同風險預算進行資產配置，再以因子投資法來減低組合風險並改善長線投資回報。」她指平台採用Smart Beta投資法，利用特選績效因子去提升被動投資策略，以超越追蹤指數；結合被動(Beta)與因子建構股票組合。「系統化及量化演算，一年兩次為投資組合進行成分調整，維持風險水平之餘並尋求最大回報，減低情緒投資出錯。」她補充。



網址：https://www.syfe.com/hk/