智慧生活丨FedEx助陣中小企 為跨境電商隨時候命

「連接度」、「運載力」與「可見性」，是物流業營運的3大鐵則。然而全球疫情阻礙供應鏈運作，如封關截斷跨境流動、削減商務航班令運力下降、邊境管制及人員染疫也增加清關難度及延誤配送追蹤等。縱使《Adobe Digital Economy Index》曾統計，指全球電商銷售在去年首季高踞8,760億美元，較前年同期比激增38%；惟面對疫下跨境運輸挑戰，中小企難以抓緊商機。FedEx Express香港及澳門董事總經理梁銘添Anthony稱，透過FedEx Express流動裝置託運方案、升級散件運輸能力及國際電商易等強化速遞靈活性，完成配送使命。

Just-in-Time變Just-in-Case

跨境網購成風，除講求快商務，商戶與顧客還追求物流「可見性」。Anthony解釋，「可以理解成貨品在整個配送周期的動向，愈透明愈能掌握運輸狀況，及早部署，降低物流鏈中斷帶來的威脅，也能提升客戶體驗。」他指疫情下與其講Just-in-Time及時送達，更多提Just-in-Case，「萬一運輸途中出事，應怎樣善後？」作為全球最具規模的託運團隊，FedEx Express服務逾220個國家及地區，疫情期間每周仍有56趟航班往返香港國際機場(截至今年3月)，實為中小企跨境電商的強大後盾。「根據國際航空運輸協會(IATA)最新資料，亞太區跨境貿易活躍，今年1月相關空運需求同比增長4.9%，幾乎是全球平均水平(同比增長2.7%)的兩倍。對此我們推出『國際優先分送速遞』，亞太區內澳紐、新加坡、韓國、台灣和香港的散件運輸將縮短到1至3天；配合去年推出的國際優先速遞特快服務，為亞太、中東及非洲企業靈活安排在上午10時半或中午前，將貨物送到世界各地的指定地點。」Anthony認為上述限時遞送功能，為針對跨境貿易的「國際電商易」方案，進一步提升運送競爭力。

FedEx Ship Manager Lite 二維碼投遞

FedEx為客戶推出多元化託運方案，而針對非客戶亦有便利措施，吸納企業輕鬆選用服務。「我們去年推出『FedEx Ship Manager Lite』手機託運解決方案，讓未有FedEx帳戶的寄件人毋須人手填寫空運提單、列印託運標籤和商業發票，僅利用手機輸入託運資料以建立二維碼，再於服務中心向職員出示，即能簡便投遞貨物。」他認為此舉有助客人體驗，從而增加新客戶登記。再者為協助中小企建立網店，FedEx今年3月更宣布夥拍電商平台BigCommerce合作，新商戶可享首兩個月免BigCommerce平台費用；BigCommerce商家採用FedEx服務時，也有運費折扣優惠，雙方互動藉此為企業跨境貿易發掘更多機遇。

