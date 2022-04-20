智慧生活丨Pickupp物流即服務 倉儲共享以「最後一哩運送」制勝

網店成行成市，誰家送貨no-show率愈低，誰就是贏家。電商熱潮推動物流業改善「最後一哩運送」(last mile delivery)的規劃，而疫情更成為其中的助燃劑。面對顧客的直達送遞需求，智慧物流Pickupp聯合創辦人兼行政總裁彭子楓Crystal宣布，透過共享社區倉儲和店面空間，建立龐大的短途提取運輸鏈，「『物流網絡即服務』既可壓縮一半物流成本，又能提升社區倉庫的使用率，兼滿足顧客訂單完成率，一舉三贏。」

逾500 PUDO與70衛星倉 減成本負擔

「最後一哩運送」的成本主要來自人力，其次是運輸和中央儲存。如果因故未能成功送貨，會浪費派遞員、車輛和中央倉庫進出等資源。因此有效運用上述成本，達至高訂單完成率，才是網店和物流業者的賺錢關鍵。針對行業的困局，Crystal指藉著Pickupp「物流網絡即服務」方案，能減低50%相關的營運成本。「我們透過7-Eleven和Alfred24智能櫃合作，提供逾500個自寄自取點(pick up drop off, PUDO)，連同遍布社區超過70個衛星倉，組成開放型物流網絡，最快即日配送，提升疫情下『超短鏈配送』的效率。」她表示現時近三成衛星倉兼備冷凍倉庫，不止儲存新鮮食材及日常生活雜貨，更可處理疫情期間各類季節性訂單派送需求。「我們亦為醫療產業提供點對點彈性物流，如第五波疫情來襲期間，為基因檢測中心提供快測套裝的存放與即日/翌日送貨；連同口罩與中西成藥配送，疫情間我們的訂單激增一倍。」Crystal補充。