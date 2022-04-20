智慧生活丨Pickupp物流即服務 倉儲共享以「最後一哩運送」制勝

網店成行成市，誰家送貨no-show率愈低，誰就是贏家。電商熱潮推動物流業改善「最後一哩運送」(last mile delivery)的規劃，而疫情更成為其中的助燃劑。面對顧客的直達送遞需求，智慧物流Pickupp聯合創辦人兼行政總裁彭子楓Crystal宣布，透過共享社區倉儲和店面空間，建立龐大的短途提取運輸鏈，「『物流網絡即服務』既可壓縮一半物流成本，又能提升社區倉庫的使用率，兼滿足顧客訂單完成率，一舉三贏。」
逾500 PUDO與70衛星倉 減成本負擔
「最後一哩運送」的成本主要來自人力，其次是運輸和中央儲存。如果因故未能成功送貨，會浪費派遞員、車輛和中央倉庫進出等資源。因此有效運用上述成本，達至高訂單完成率，才是網店和物流業者的賺錢關鍵。針對行業的困局，Crystal指藉著Pickupp「物流網絡即服務」方案，能減低50%相關的營運成本。「我們透過7-Eleven和Alfred24智能櫃合作，提供逾500個自寄自取點(pick up drop off, PUDO)，連同遍布社區超過70個衛星倉，組成開放型物流網絡，最快即日配送，提升疫情下『超短鏈配送』的效率。」她表示現時近三成衛星倉兼備冷凍倉庫，不止儲存新鮮食材及日常生活雜貨，更可處理疫情期間各類季節性訂單派送需求。「我們亦為醫療產業提供點對點彈性物流，如第五波疫情來襲期間，為基因檢測中心提供快測套裝的存放與即日/翌日送貨；連同口罩與中西成藥配送，疫情間我們的訂單激增一倍。」Crystal補充。
輕資產營運迅速應變物流需要
以往物流龍頭和大型電商，都擁有自家管理的運輸團隊和租用固定倉庫，在快商務和D2C(直接面對消費者)的商業模式趨勢下，企業總是較難轉身應對。Crystal認為Pickupp選擇沒有自家倉儲的「輕資產營運」模式，連結人力和社區資源的協作方式，做到迅速應變物流需要，而「物流網絡即服務」正是呈現出來的模樣。她表示方案鼓勵實體門市和倉儲業者成為策略夥伴，善用店面和倉庫的閒置空間，減少轉運連接點。「例如共享儲存空間，作為越庫作業(cross docking)將貨品重新分類包裝的服務點，加快出貨速度；而店面加盟為物流PUDO，除了能協助增加門市人流外，亦可讓店舖開拓新購物模式。」她指出過往當商家面臨供應鏈斷裂與極度緊張的物流容量，即使短租倉庫也至少要簽半年租約，而上述服務卻能容許單次使用倉儲，甚至根據貨量逐卡板計算，相對靈活得多。
加強Shop On Pickupp配送服務
除了香港，Pickupp現時業務遍及台灣、新加坡和馬來西亞，疫情下雖然外遊仍未重啟，但仍無阻跨境電商的蓬勃發展。Crystal指Pickupp正積極探討4地物流網絡的互相協作，以幫助商戶發展新市場的可能性。至於為本地小店而設的「Shop On Pickupp」業務，她表示計劃年內將主打新鮮食材及飲品的定位，擴展至育嬰和寵物用品。「今次的『物流網絡即服務』將加強Shop On Pickupp平台的配送服務，並降低配送成本。」