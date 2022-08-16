智慧生活丨WeChat Pay HK綠色支付 聚合好服務 聚方便 聚優惠

隨著政府第二輪電子消費券首階段金額陸續發放，連續兩個周末即市道暢旺，商民得益。電子支付近年在港蓬勃發展，讓傳統金融機構忽略的較低增值客戶，能夠享受金融科技帶來的便利。掌管WeChat Pay HK微信支付香港業務、騰訊金融科技副總裁洪丹毅Daniel指出，電子支付已超越付款功能，「WeChat Pay HK更代表一種生活態度。正如我們的『小綠』一樣，它既是幫助減碳的綠色支付，亦為支付賦予善舉，令消費更有『溫度』。」他表示WeChat Pay HK積極打造成「聚合好服務」的一站式平台，便利日常所需之餘，更搜羅更多著數惠及大眾。
用戶數年增三成 加盟商戶漲五成
政府電子消費券為電子支付普及化鋪路，Daniel指出WeChat Pay HK早在疫情前已積極部署金融科技業務，包括2020年疫情初為街市商販提供小程序接入WeChat Pay HK收錢碼，慳水慳力享受電子消費券帶來的生意額增益。「因此當政府去年首次發放消費券時，我們即能配合，火力全開為大眾提供優質支付體驗。」他續指今年註冊用戶與加盟本地商戶數量，分別有逾500萬及逾15萬，「用戶數較去年385萬大增三成；商戶更由去年同期的10萬多勁升五成，並且持續豐富應用場景，而最新宣布本月中旬起支持Deliveroo外送美食結帳，亦支援啟勝和仲量聯行兩間物管公司的住宅物業，繳交管理費。」
Daniel同時回顧今年政府派發第一輪消費券起計兩個月，即4月7日至6月5日，WeChat Pay HK總交易金額較去年消費券首次派發後同期增長60%。其中增幅最明顯的零售類別，尤其是超級市場、便利店、服飾及電子產品，交易筆數更大增160%。「至於8月7日第二輪消費券到帳後，當天的商業支付金額較前一天(8月6日)也大漲三倍。數據反映最明顯的商戶，包括：惠康、萬寧、7-11以及生活雜項繳費(電訊繳費及物業管理費)。」
搶券有SO 印花專區 製造協同效應
隨著第二期消費券發放，WeChat Pay HK早在轉會登記階段時，已提供「加強版」加碼賞，除了30港元基礎加碼賞外，還有多達5次扭蛋活動，有機會抽中88港元獎賞，最多可賺130港元消費券；此外綁定富融銀行戶口的用戶，更可獲最多加碼賞500港元。「針對發放階段的優惠，用戶可在『搶券有SO』頁面領取商戶優惠券，付款時出示即獲額外折扣；至於『印花專區』頁面，每次消費或過數，可獲得1個「狂賞印」印花，每月通過恆常基礎任務最多可獲10個印花。」他指現時個別商戶還提供限時任務，印花最多可達14至15枚，用於兌換不同商戶的電子現金券。」
電子支付平台擁有龐大應用流量，Daniel認同系統後台能夠了解消費者不同消費行為和瀏覽習慣，而長遠「搶券有SO」和「印花專區」將會是協助商戶精準行銷的利器。
他補充，「我們可以在『搶券有SO』的本周精選頁面，因應不同用戶推送適合他們的優惠折扣，實行『千人千面』。」此外印花專區也可變身成個別商戶的任務專區，以吸引目標客群引導消費獲取額外印花。「值得一提，第五波疫情期間微信社交平台發揮功效，有店家公眾號向用戶發起團購活動，定時採購集運新鮮蔬果，協助市民渡過難關。」他認為公眾號具備客戶關係管理潛力，包括派發優惠、問券調查等。展望下半年WeChat Pay HK重點，Daniel預告將於年內增設巴士、渡輪和叫車等交通支付；此外，eKYC證件鑑偽能力已於內部平台試行應用，待技術成熟之後更會開放予本地金融機構使用。
公益印花 讓消費增善舉誘因
慈善捐款受疫情影響，但消費券不適用於捐款。有見及此，WeChat Pay HK早在去年便推出「日行一善」活動，讓所有用戶每日以WeChat Pay HK完成首筆消費來收集公益印花，並可於當日捐贈予慈善機構。而活動結束後，平台將按照用戶捐贈公益印花的總數量，以每一個公益印花相等於1港元換算為等額善款，由騰訊基金會向受惠機構捐贈相應資金，捐款總額達港幣300萬港元，讓消費更有溫度。「今年除『惜食堂』之外，更加入『香港單親協會』及『鄰舍輔導會』，讓更多受眾受惠。」他續說。
大灣區電子支付 互聯互通
大灣區發展是重要國策，早前國務院《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中提到，要共同推動大灣區電子支付系統互聯互通。作為領先的電子支付平台，Daniel表示早在2018年已開通雙向跨境支付，內地逾百萬商戶已能接受WeChat Pay HK，即時兌換港元結帳，「連訂酒店、購買高鐵車票等都可以，建構『大灣區智慧生活圈』。」平台還提供跨境匯款服務(We Remit)，可用於工資及贍養費兩種個人匯款用途，方便香港用戶向內地親友匯款，亦方便在港工作的內地人將家用匯給親友。「匯出港元後，收款方可直接以人民幣於指定銀行收款，並容許7x24隨時匯款，且數分鐘內到帳。」兩地民眾無法自由往來，Daniel表示平台正在研討進一步改善WeChat Pay HK招牌的「電子紅包」。他總結，「希望能推出跨境紅包功能，物輕情義重，讓兩地親友能夠在明年春節互相祝賀。」