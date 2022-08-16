智慧生活丨WeChat Pay HK綠色支付 聚合好服務 聚方便 聚優惠

隨著政府第二輪電子消費券首階段金額陸續發放，連續兩個周末即市道暢旺，商民得益。電子支付近年在港蓬勃發展，讓傳統金融機構忽略的較低增值客戶，能夠享受金融科技帶來的便利。掌管WeChat Pay HK微信支付香港業務、騰訊金融科技副總裁洪丹毅Daniel指出，電子支付已超越付款功能，「WeChat Pay HK更代表一種生活態度。正如我們的『小綠』一樣，它既是幫助減碳的綠色支付，亦為支付賦予善舉，令消費更有『溫度』。」他表示WeChat Pay HK積極打造成「聚合好服務」的一站式平台，便利日常所需之餘，更搜羅更多著數惠及大眾。

用戶數年增三成 加盟商戶漲五成

政府電子消費券為電子支付普及化鋪路，Daniel指出WeChat Pay HK早在疫情前已積極部署金融科技業務，包括2020年疫情初為街市商販提供小程序接入WeChat Pay HK收錢碼，慳水慳力享受電子消費券帶來的生意額增益。「因此當政府去年首次發放消費券時，我們即能配合，火力全開為大眾提供優質支付體驗。」他續指今年註冊用戶與加盟本地商戶數量，分別有逾500萬及逾15萬，「用戶數較去年385萬大增三成；商戶更由去年同期的10萬多勁升五成，並且持續豐富應用場景，而最新宣布本月中旬起支持Deliveroo外送美食結帳，亦支援啟勝和仲量聯行兩間物管公司的住宅物業，繳交管理費。」

Daniel同時回顧今年政府派發第一輪消費券起計兩個月，即4月7日至6月5日，WeChat Pay HK總交易金額較去年消費券首次派發後同期增長60%。其中增幅最明顯的零售類別，尤其是超級市場、便利店、服飾及電子產品，交易筆數更大增160%。「至於8月7日第二輪消費券到帳後，當天的商業支付金額較前一天(8月6日)也大漲三倍。數據反映最明顯的商戶，包括：惠康、萬寧、7-11以及生活雜項繳費(電訊繳費及物業管理費)。」