智慧生活｜數位對映 實踐智慧城市藍圖 AECOM：始於基建

探究殖民時代界石的熱潮，揭示香港的百載演變。前人透過豎立界石為土地劃界，為往後發展奠基。城市規劃並非等於浩大工程，AECOM亞洲數碼團隊負責人黎文傑Thomson指出，「試想像自己社區的街燈數量、行車道路建多寬、交通燈亮多久等，是靠甚麼來釐定？樓宇建多高、哪裡需要公園與街市等，是怎樣衡量？規劃始於大家足下的基礎建設，跟生活息息相關。」而他所提倡的數位對映(Digital Twin)技術，透過科技協助基建，正是未來城市規劃的新助力。

基建規劃 非隨口噏 新聞時有提及的香港城市規劃項目，例如北部都會區、躍動港島南等，Thomson稱要實踐這些未來城市藍圖，並非由某官員或發展商信口開河，將某地區配套全盤照抄而成。「到底要如何發展，是需要由基建顧問服務企業，事前進行詳細土地勘察、地貌研究與環境評估。」接著還有鋪設水電氣管道、機電裝置與渠務工程，為土地提供必須的基礎建設，才落實土地應用的劃分，「還要對未來社區發展進行預測，如推算人口密度、交流運輸流量、社區設施及分布、部署綠化帶與休憩空間等，才輪到發展及承建商登場，開展建設施工階段。」他表示城規非「rocket science」般深不可測，並舉例其中一項最貼近民生的例子，便是交通燈。「透過裝設於路旁的閉路電視和物聯網感測裝置，收集路況使用類別等數據，再經過分析車輛和行人流量，才決定過路燈的閃爍時間及間距。」 另外，政府對數碼城市發展愈趨重視，也要為體現綠色規劃加入減碳元素，故決策過程還需要考慮其他因素。Thomson補充，「例如可節省能源的智慧街燈、傷健人士用的友善設施，甚至電動車用充電站及其配電系統等。」他笑言大眾可以將城市規劃，理解成電腦遊戲《模擬城市》(Sim City)一樣，而AECOM正是提供基礎設施全方位綜合服務的業界先驅。

數位對映 預測推演 城市規劃不僅用於土地開發，也應用在舊區重建。在遊戲世界裡當然能隨意開拓和改劃用地，惟現實環境卻不能。Thomson解釋，「例如拆樓，大家可以在《Sim City》不斷嘗試，但現實世界不容許你為重建試驗而胡亂清拆。」因此近年AECOM積極推動數位對映技術，借助業界從建築信息模擬(BIM)技術中，產生成熟的三維空間數據，將現實環境以高像真度的立體虛擬模型呈現出來。「籠統而言就是將城市整體數碼化，並整合氣候、地理資訊等變數，透過AI推演不同的城市變化。」他指出數位對映的好處，便是毋須擔心影響現實環境下，預先在模型進行施工預測，從而減低規劃失誤，在舊區重建項目具重要意義。現時相關技術已在政府部門應用，「如在古洞北及粉嶺北新發展區第一階段發展計劃中，便採用了我們研發的『統一建築信息模擬以融合地理資訊系統』，能夠預演社區規劃後的面貌，如加入日照分析，推算採光或遮光區域、景觀會否阻擋等。」他表示建構綠色城市加入潔淨能源考慮，系統能協助發展商裝設太陽能儲電板的布局。 數位對映除了協助基建規劃外，還能作物業管理智能化。Thomson以市建局重建活化項目「上海街618號」為例說明，「利用數位對映技術將物業複製，配合裝設在建築物周圍的物聯網感知器，如人流探測、溫度、濕度等數據實時回傳，並且在虛擬模型產生回饋。」他指這套「數碼孿生——BIM設施管理系統」，可讓物管人員透過控制面板及模型反應，遠端監察商場運作，「如留意部分樓層人流較少時，可微調冷氣溫度；某層洗手間濕度上升時，才啟動抽風系統等，長遠減低耗電並提升管理效率。」他補充。