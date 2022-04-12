智慧生活｜醫保一條龍 科技為輔 Bupa建構E2E健康管理

世紀疫症下大眾對健康意識有增無減，與其出事才醫，不如及早將身心靈管理得宜。積極拓展高端醫保的Bupa保柏，香港業務及營銷總監孫瑩慧Stella指港人對健康觀念的變化，「我們藉科技從預防、保障與醫護三方面著手，建構獨有end-to-end(E2E)端到端健康管理體驗。」Bupa挾著與卓健的緊密合作，結合最新開設的自家醫療中心，為醫保訂立新標準。

預防：《Bupa4Life》關注身心

Bupa Customer Lab數據推動

全球疫情陰霾下，大眾對健康管理的意識愈趨強烈，然而Bupa看到的不止如此，Stella補充，「疫情期間港人面對前所未有的精神壓力，去年尾有75%受訪港人認同有身心挑戰，而2020年一項疫情下情緒支援的調查，更發現近半成人表示已有負面精神影響。」為此Bupa前年免費推出《Bupa4Life》，提供5分鐘網上身心評估和全天候健康指數追蹤，也能訂立個人化挑戰讓用家實現目標，平台更推送健康秘訣和鍛煉心得，亦是當時業界提供相關增值功能的先驅。

要維持醫保市場的領導地位，保險產品設計必須「貼地」，Bupa深明數據的重要性，早年在英國總部設立Bupa Customer Lab並推行「Blue Table加速器計劃」，邀請初創與中小企以了解員工對醫保的需求。現時Customer Lab定時在環球不同市場進行研究，協助不同地區制訂合適的產品。Stella指該計劃令Bupa獲得有用數據和分析，「如企業醫保的市場痛點、次世代保險的呈現模式、人們對身心靈的行為和全人管理等，以致近年我們的產品能夠更迎合現今甚至未來的需要。」她稱Bupa將於未來投資2億港元，在港加速數碼轉型，為客戶提供更友善的投保和索償體驗。

保障：升級版

「保柏非凡自願醫保」與「保柏易增值」

有統計指香港醫療開支在今年約增8.22%；而預計到2030年，癌症的每年新症更上升35%。此外本港平均每14名女性，便有一人患乳癌，連同卵巢癌、腹膜癌與子宮頸癌，在過去10年高踞女性致命癌症十大；惟化療、標靶治療及免疫治療花費不菲。為或許發生的癌症治療開支作好財務準備，Stella指Bupa上月為旗艦高端醫保「Bupa Hero VHIS」改良升級版「2.0版本」，「涵蓋98%危疾，包括癌症、糖尿病及心臟病等，提供最高4,000萬港元的全數賠償保障，及特別充裕的癌症治療保障；還加入4項自付費選項，又容許退休後免審核調低保費或取消自付費一次，讓客戶更靈活控制預算。」她表示該計劃設立24小時情緒解碼熱線，提供個人化支援。面對愈趨盛行的跨境醫療，計劃的保障地區還包括亞洲、澳洲及新西蘭，或全球各地(美國除外)，更彈性全面。

再者，針對現時就業變化，品牌亦新鮮推出Bupa VTOP「保柏易增值」醫保計劃，將現有員工醫保毋須核保，因應自己和家庭成員不同階段進行調整升級，如離職轉工、退休、結婚生仔時靈活投保，而且不設等候期和保證終生續保，方便客戶規劃人生。

醫護：自家醫健網絡

疫情特別視診支援

要實現E2E健管，Bupa年初已於全港開設6間保柏醫療中心和保柏牙科中心，為會員提供私院級體驗。Stella稱為業界首創保障、治療和索償一站式醫健網絡，「中心設有日間手術、物理治療、診斷、造影與體檢而設的醫院級設備。」再者視診在疫情下需求急增，她表示與卓健合作提供服務，上月用量較去年同期升6倍，確診會員還可享2次免費視診，即日起至6月30日期間更豁免診金、基本藥費及藥物運費，還特設專線(2517 5358)為會員服務。