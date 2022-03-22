智慧生活｜關注後疫健康 卓健數碼e健撐起港人

第五波疫情至今已造成逾百萬人感染，病亡總數達五千多宗，公營醫療崩潰。為紓緩壓力，卓健醫療等私營機構全力支援，卓健醫療服務有限公司總經理朱怡菁Elaine明言，「我們宗旨是不會拒病患於門外」，疫情期間除一直維持分區診所的正常運作，並配合政府疫苗接種計劃外，亦強化視像診症和app收集健康數據能力，更預告下月推出「數碼e健站」持續保健諮詢，關注後疫健康。

Omicron的高傳染性加上政府的疫苗通行證措施，提高港人打針意識。惟公營醫療系統未能有效兼顧應急治療和預防接種工作，Elaine稱卓健迅速作好準備，全方位配合和支援抗疫。「我們的新冠疫苗免費接種計劃，提供逾30個服務點，包括去年在葵青與九龍灣開設並營運的大型社區接種中心，截至3月20日為止已接種逾74.2萬劑疫苗。」針對高危群組，她又指一月初起已為安老院舍提供外展諮詢與接種服務，上月尾亦到訪學校為學童打針，增強高危群組的免疫力。

疫下遙距診症需要 新增中醫視診

疫情纏繞本港兩年多，Elaine表示長期病患為減交叉感染風險，都會取消覆診、暫緩體檢，甚至希望延後入院手術，變相增加遙距應診的需求。「家長也覺得小朋友染疫風險高，更選擇視像睇醫生。」有見及此，卓健前年率先推出視診服務，並由西醫普通科延伸至專科、精神科及臨床心理輔導、飲食治療及指定牙科服務，用家可透過《卓健醫療》app預約，即可於指定時間以視像電話方式應診，下午3點前的個案還能以速遞方式，將處方藥物、病假紙及轉介信等即日送達府上。Elaine解釋視診主要以皮膚病、上呼吸道疾病、腸胃不適方面的諮詢較為普遍，並發現自今年起相關需求持續增加，「單是今年已有過千宗診症，每日視像新症達3位數字。」她又表示視像中醫診症已於本周新鮮推出，醫師能透過觀察舌頭進行辨證，亦協助新冠患者紓緩長新冠或康復後調理支援。

實現電子診所 4月推數碼e健站

「病向淺中醫」，Elaine認為公共衛生健康的理想模式，不應待有病徵才到診所求診，而是培養日常管理自身健康習慣，醫療機構負責提供持續保健建議，對此她認為卓健適時推動嶄新電子診所服務模式，「我們預計4月初將啟動『數碼e健站』，設計類似Dark Store，開設非直接服務病人的大型實體診療平台，集合遙距診症的醫護人員及後勤科技支援人員，定點提供一站式且無縫的後台醫健服務，如live chat諮詢等；平台還附設特大藥房，能配合所有視診後的藥物配送。」為提升精準醫療的目的，《卓健醫療》app繼去年8月加入個人化健康記錄功能後，最近更增設個人化健康評估工具，透過連結指定睡眠健康指環、體重分析儀和血壓計，自動上載維生數據，從而整合出簡單易明的心血管健康評估分數，「由app主導病人健康記錄，並透過數碼e健站作針對性分析，既提升線上醫健服務的集中度，最重要的是病人能及早識別風險，助醫護制定資源分配和分流，減輕醫療負擔。」