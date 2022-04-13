智慧生活｜雲端會計 整合營運 增效降本 Xero助小店維持經營韌力

從頭開始經營食店，除了店舖布局能改變堂食和外賣比例，以及確保食材庫存供應外，還要考慮結帳系統的應用。例如最近政府透過發放電子消費券刺激經濟，讓採用無現金支付的商戶受惠，電子支付同時衍生對雲端會計的需求。在2020年爆疫期間，毅然與同鄉Juan一起在港開設家鄉傳統小食店Twist & Buckle的Nicolas，選用Xero雲端會計協助在疫市靈活決策，「整合食店常用的採購、庫存和埋數系統，金融紀錄一目了然。」

將西班牙油炸鬼

帶入香港

來自阿根廷的Nicolas接受同鄉Juan邀請，於2020年7月一起在尖沙咀開設Twist & Buckle本店，售賣手工製造、稱為「Churros」的西班牙油炸鬼。Nicolas指Churros屬於西班牙語系國家的傳統小食，而在阿根廷當地民眾一般會配Mate Tea瑪黛茶進食。「本來Churros是直條狀炸物，但我們發現港人喜歡甜品，故此在油炸過程中改成彎曲狀，並沾上不同口味引進過來，成為年輕人追捧的招牌甜食。因此開業一年後，去年我們在油麻地逸東酒店加開第二間分店。」能夠在疫情期間開展生意，並且無懼社交距離維持營運，他認為跟零售模式有關，「Churros性質比較適合外賣，不用考慮店舖的堂食空間，一個點餐前台和小廚房即可，較少受疫情衝擊；還可以pop-up store拓展客源，毋須長期承擔舖租壓力。」

Xero整合千款營業apps 對數由28小時縮至2小時

面對疫情，Nicolas採取靈活且降低成本的策略，例如根據人流調整營業時間、發展網購業務接受婚宴和商務訂單，更重要的是借助Xero雲端會計的高流動性，簡化營運流程兼能隨時檢視業績，提升決策效率。他指Xero整合過千款營業相關apps和串接全球300多間銀行與金融機構，即使採用不同的平台如《Food Market Hub》(採購及庫存管理)、《Eats365》(POS系統)等，仍能互聯互通，所有資料均一覽無遺，減低人手輸入及排序不同數據的時間，也能輕鬆匯出報告幫助分析。「我們不太熟悉會計或財務報表，以往拍檔Juan每周需要花28小時跟Excel『搏鬥』對數，直至採用Xero，現在每周僅花2小時登入系統，便可查看營運狀況。」對於中小微企從頭開始建立整盤生意，他非常推薦直接使用Xero的服務，方便銜接和適應。「在雲端會計平台上處理發票、採購和報價、庫存管理、銀行對帳、接受及進行付款、建立財務報告等，並透過網絡隨時獲取實時業績，在疫境下更能把握商機。」