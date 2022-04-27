智慧生活｜The Club夥Google Cloud 商戶連繫 提升個性化電商體驗

電子商貿發展蓬勃，近年催生不少marketplace，消費者選擇可謂林林總總。此外講求即日配送的「快商務」與帶貨直播的「社交電商」，更是電商兩大戰場。挾著龐大會員數據庫，坐擁成熟網購生態系統和獎賞計劃的The Club，認為更要通過科技強化店家和消費者的連繫，提升個性化電商體驗。香港電訊會員計劃、數碼營銷及數據科學部行政總裁崔智仁Alan表示，夥拍Google Cloud建構「Copernicus」系統，進一步為業務增益。

疫情帶動港人網購消費習慣，本地電商飛躍發展。Alan認為The Club要突圍而出，靠的是善用科技加強平台服務及整體購物體驗，因應每位消費者的喜好和需求，推薦最適切的個人化專享禮遇。「我們很早已運用AI判斷會員的購物特性，如可按當刻用家的瀏覽模式，即時分析興趣並引導高潛質商品，有效提高會員的購買意欲。」The Club另一項賣點，就是Clubpoints獎賞計劃，只要註冊會員後便可利用Club積分享受購物、旅遊、保險，甚至企業社會責任項目。會員亦可透過《Club Wellbeing》參與健康運動賺取積分，兌換獎賞或扣減價格；去年又開始與花旗銀行合作，推出積分兌換計劃，有效壯大會員數量。Alan稱平台至今已跟逾380個商戶和品牌合作，包括年初引入DON DON DONKI加盟，提供逾400款日本直送產品，滿足港人需要。「會員數目按年增加了11%，由前年的318萬名至去年的354萬名；平台瀏覽量亦增加3倍，商品交易總額按年比漲幅逾倍，總營業額大幅上升了139%，成績斐然。」

建構Copernicus系統 度身訂做購物建議

為了更靈活回應會員需要，The Club早在2019年已引入Red Hat的OpenShift開源技術，來改善流量及網購體驗。Alan指OpenShift是個包含多種元件的容器化平台，主要作平台運營方面應用，至於今次跟Google Cloud合作建構「Copernicus」系統，則專注執行模式方面，更直接惠及消費者。他解釋，「首先，Copernicus是一個集中數據的儲存庫，利用Google Cloud獲取近乎實時的數據。即以Google Cloud其強大的計算能力數據安全及管治方案、數據分析及數據視覺化等高端技術，平台能有效即時分析並了解會員喜好。」

其次，Copernicus亦是機器學習技術，系統除具備Google的ML演算法外，自家的數據科學團隊亦持續發展上述技術，能領先一步分析市場趨勢。「我們能透過分析會員的瀏覽模式，於網頁、電郵或短訊等，提供曾瀏覽或正需要的日常產品連結及資訊，甚至為會員自訂專屬獎賞，增加落單意欲。」最後，Copernicus設有API接口，能有效在The Club及HKT網絡上的各個平台及渠道，為會員提供產品及服務建議方案，多方位接觸並引發商機。「這有助平台為會員訂定個性化市場策略，精準營銷且不致濫發宣傳資訊。」Alan表示Copernicus現已逐步融入平台，並預計於今年下旬全面啟動。

以客為本 零售業的金科玉律

電商平台競爭激烈，衍生速度主導的「快商務」與渠道主導的「社交電商」，隨著消費潮流而不斷變化。Alan始終認為「以客為本」是零售行業的金科玉律，藉著引入Copernicus，更能滿足他們物質和情感上的需要。他補充，「The Club將電商渠道結合配送網絡，又利用大數據為會員選物。而今次建構Copernicus，確立以消費者導向的數碼生態圈，更能穩固會員於平台上的忠誠度。」

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