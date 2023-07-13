智能家電丨Siemens銅鑼灣旗艦店開幕 「智識洗」洗碗機率先登場 陳柏宇：智能家電令佢更喜愛廚房！

Siemens 全新家電旗艦店今日正式開幕，迎來一眾嘉賓（由左至右）包括歌手陳柏宇、博西華家用電器有限公司執行董事及財務長奧斯瓦特(Andreas Oswald)、博西華家用電器有限公司常務董事及執行長郭琦琦，以及藝人符曉薇參與旗艦店開幕剪綵儀式。

Siemens家電位於銅鑼灣、佔地3,200平方呎的全新家電旗艦店今日正式開幕，品牌邀請星級歌手陳柏宇及妻子符曉薇在出席開幕活動，期間更細心地為對方設計蛋糕擺盤，溫馨地互表心意。廿四孝老豆的Jason大讚Siemens智能家電配套，令他更樂於和老婆入廚為樂，喜愛廚房咁話！

Siemens全新家電旗艦店位於邊寧頓街8號亨利集團中心地下，店內設計融合現代及簡潔時尚的元素，營造沉浸式的舒適空間，以實用美觀的廚房場景，介紹Siemens嵌入式廚房家電產品的特色。透過簡單清晰的布局區域，顧客可現場感受智慧生活，如利用嶄新科技iQdrive及FryingSensor Plus推出高效能抽油煙機和電磁爐，建構「無煙廚房」減少開放式廚房烹飪油煙煩惱。旗艦店更有駐場專業產品顧問提供諮詢服務，提供一站式無縫的廚房改造方案。