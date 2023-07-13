智能家電丨Siemens銅鑼灣旗艦店開幕 「智識洗」洗碗機率先登場 陳柏宇：智能家電令佢更喜愛廚房！

Siemens家電位於銅鑼灣、佔地3,200平方呎的全新家電旗艦店今日正式開幕，品牌邀請星級歌手陳柏宇及妻子符曉薇在出席開幕活動，期間更細心地為對方設計蛋糕擺盤，溫馨地互表心意。廿四孝老豆的Jason大讚Siemens智能家電配套，令他更樂於和老婆入廚為樂，喜愛廚房咁話！
Siemens全新家電旗艦店位於邊寧頓街8號亨利集團中心地下，店內設計融合現代及簡潔時尚的元素，營造沉浸式的舒適空間，以實用美觀的廚房場景，介紹Siemens嵌入式廚房家電產品的特色。透過簡單清晰的布局區域，顧客可現場感受智慧生活，如利用嶄新科技iQdrive及FryingSensor Plus推出高效能抽油煙機和電磁爐，建構「無煙廚房」減少開放式廚房烹飪油煙煩惱。旗艦店更有駐場專業產品顧問提供諮詢服務，提供一站式無縫的廚房改造方案。
Siemens「智識洗」洗碗機率先登場
同場品牌展示最新「智識洗」洗碗機。透過內置的7大智能感應器，可以自動偵測碗碟髒污程度，並能精準去除99.999%病菌及細菌，為用家呈現最佳洗碗效果。
洗碗機還配備業界首個智感AI清洗程序，透過用家意見回饋，自動調整洗滌程序。用家只需透過《Home Connect》app為清洗時間、清潔程度及乾碗程度評分，洗碗機便會因應評分更新清洗程序。此外，該應用程式亦提供洗程的耗水及耗電量等完整資料，讓用家在減少生活成本的同時，為建設綠色社會作出貢獻。
Siemens家電旗艦店詳情
地址：銅鑼灣邊寧頓街8號亨利集團中心地下(距離銅鑼灣港鐵站F1出口步行3分鐘)
營業時間：星期一至六 (上午10時至晚上7時)、星期日(中午12時至晚上7時)