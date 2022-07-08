智能家電｜小米推出新旗艦洗地機W10 Ultra及掃地機器人X10+ 引入毛孩餵食器及飲水機

收工之後已經好疲倦，一想起要做家務就不了，但自己安樂窩怎可以敷衍了事？小米新推出數款新家電，覆蓋掃拖洗地和寵物餵食，以便空出時間照顧家中毛孩。
小米三合一高溫無線洗地機W10 Ultra丨吸塵、洗拖、烘乾一次過
小米清潔產品向來CP值高，今年官方加推集「吸塵、洗拖、烘乾」三種功能於一身的Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra。一次過清除乾、濕垃圾，並且即拖即乾，不留水漬。產品備有擁有780毫升智能清潔水箱及640毫升污水箱，可一鍵加熱清水至攝氏75度，並自動注入洗地機水箱作高頻清潔拖地，完成後更會自動清洗及烘乾滾刷。洗地機特設高溫拖洗方式，攝氏55度熱風烘乾滾刷，能瓦解醬漬、油漬、飯粒等頑固污漬；在免拆洗晾曬的情況下，確保滾刷乾爽無異味。洗地機配備3.2吋LED屏，內置4,000mAh電池，提供35分鐘使用時間，售4,999港元，現已上市。
小米掃拖機器人X10+丨千呎家居 夠拖3次地
至於小米掃拖機器人X10+的吸力、污水及清水水箱、塵袋容量可謂歷來最強。其中污水(2.5公升)及清水(2.5公升)水箱容量，比其他型號多出4倍；吸力最大為4,000Pa，具有2小時續航。官方指足夠逾1,000呎家居掃拖3次。當產品注滿水，持續濕潤拖地更容易軟化污跡；亦配有雙旋轉加壓拖布，強力去除頑固污蹟。拖地後，拖布只要2小時便快速烘乾。X10+還有超感知立體識別避障系統及激光導航，精準規劃清掃路徑。小米掃拖機器人X10+售5,999港元，現已上市。
小米智能寵物餵食器及飲水機丨監察遙距餵食
百忙之中忘記家中毛孩飲食？小米智能寵物餵食器和智能寵物飲水機一定幫到手。寵物餵食器連接米家app遙距控制，定時定量自動餵食。機身內置兩組傳感器檢測餘糧和出糧狀態，當缺糧或出現異常時，立即通過機身指示燈和app信息提示。產品擁有美國FDA食品安全認證，糧道寬闊避免堵塞，適合圓形或橢圓形(直徑5至12毫米)乾糧使用；而儲量桶、攪糧片、分糧扇葉、不銹鋼食盆均符合食品接觸要求。餵食器可儲1.8公斤乾糧，滿足中小型貓犬15天食量，而餵食器以360度硅膠密封圈、可替換乾燥劑和及時閉合的隱藏式出糧口，三重鎖鮮。
小米智能寵物飲水機採用靜音泉眼、靜音水路和靜音水泵的三重靜音系統循環水路，啟動時噪音控制在30db以下，水流安靜。飲水機容量達2公升，滿足一隻成年貓咪約4至7天飲用，而內置四重深度過濾，能夠攔截細小雜質，淨化同時軟化水質。再者機身設有燈光提示，實時觀察水位，當用家提起上蓋時，飲水機會自動斷電，方便換水；待頂蓋放回原位後，飲水機即可恢復工作。
售價方面，小米智能寵物餵食器售699港元、智能寵物飲水機售399港元，7月14日上市；各位亦可以998港元套裝優惠價一併購買。