智能家電｜小米推出新旗艦洗地機W10 Ultra及掃地機器人X10+ 引入毛孩餵食器及飲水機

收工之後已經好疲倦，一想起要做家務就不了，但自己安樂窩怎可以敷衍了事？小米新推出數款新家電，覆蓋掃拖洗地和寵物餵食，以便空出時間照顧家中毛孩。

小米三合一高溫無線洗地機 W10 Ultra丨 吸塵、洗拖、烘乾一次過

小米清潔產品向來CP值高，今年官方加推集「吸塵、洗拖、烘乾」三種功能於一身的Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra。一次過清除乾、濕垃圾，並且即拖即乾，不留水漬。產品備有擁有780毫升智能清潔水箱及640毫升污水箱，可一鍵加熱清水至攝氏75度，並自動注入洗地機水箱作高頻清潔拖地，完成後更會自動清洗及烘乾滾刷。洗地機特設高溫拖洗方式，攝氏55度熱風烘乾滾刷，能瓦解醬漬、油漬、飯粒等頑固污漬；在免拆洗晾曬的情況下，確保滾刷乾爽無異味。洗地機配備3.2吋LED屏，內置4,000mAh電池，提供35分鐘使用時間，售4,999港元，現已上市。

小米 掃拖機器人 X10+丨千呎家居 夠拖3次地

至於小米掃拖機器人X10+的吸力、污水及清水水箱、塵袋容量可謂歷來最強。其中污水(2.5公升)及清水(2.5公升)水箱容量，比其他型號多出4倍；吸力最大為4,000Pa，具有2小時續航。官方指足夠逾1,000呎家居掃拖3次。當產品注滿水，持續濕潤拖地更容易軟化污跡；亦配有雙旋轉加壓拖布，強力去除頑固污蹟。拖地後，拖布只要2小時便快速烘乾。X10+還有超感知立體識別避障系統及激光導航，精準規劃清掃路徑。小米掃拖機器人X10+售5,999港元，現已上市。