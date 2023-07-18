智能腕錶丨增eSIM通訊 活力三環關注健康 HUAWEI WATCH 4 Pro玩星球科幻設計

HUAWEI近日推出新升級智能腕錶HUAWEI WATCH 4 Pro，以探索宇宙星球為靈感，採用流線型一體化的設計，典雅時尚之餘亦不失科幻潮味。手錶加入eSIM通訊和一系列健康管理元素，其嶄新「活力三環」透過視覺設計、智能目標推薦以及智能激勵提醒，協助用家建立運動習慣。

HUAWEI WATCH 4 Pro丨首款搭載球面藍寶石玻璃 LTPO Always-on 屏幕

HUAWEI WATCH 4 Pro的錶殼採用全新航天級鈦合金材質打造，堅固耐用、耐熱且抗腐蝕；錶面為1.5吋LTPO AMOLED，提供71.75%屏佔比，廠方指是業界首款搭載球面藍寶石玻璃LTPO Always-on屏幕，支援1至60Hz可變換更新率，產品通過5ATM防水認證及30米潛水功能。

手錶健康管理功能一應俱全，支援「一鍵健康檢測」，約60秒就能檢測多達7項健康指標，包括ECG心電圖分析、心率、血氧、壓力、體溫、心血管及肺功能，並生成的微體檢報告，快捷方便，資訊一目了然。產品搭載TruSeen 5.0+心率偵測技術和PPG 5.0心率模組，準確率可達95%以上；而且HUAWEI TruSleep 3.0睡眠偵測技術，採用多生理參數輔助睡眠偵測演算法，能夠基於身體活動、心率、HRV等數據提升出入睡的準確性，有效降低誤差，協助用家改善睡眠質素。

新作還加入嶄新「活力三環」，透過全新視覺設計、智能目標推薦以及智能激勵提醒，協助用戶建立運動習慣。產品亦支援智能跑步計劃，根據用戶個人的身體參數和跑步歷史資料，結合訓練目的和成績要求，為用戶制定個性化的訓練計劃。在計劃執行中亦能根據用戶的回饋和訓練情況，智能調節訓練強度。

再者，HUAWEI WATCH 4 Pro更新增eSIM通訊功能，又預載自家《Petal Maps》方便規劃路徑。售價方面，HUAWEI WATCH 4 Pro售3,799港元，即日上市。