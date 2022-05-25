智能腕錶丨太陽能供電 續航6個月 瑞士天梭T-Touch Connect Solar

瑞士天梭錶T Touch觸碰系列腕錶帶來新成員「T-Touch Connect Solar」，結合潔淨能源與智能穿戴兩大特徵，腕錶率先採用太陽能供電設計，錶面由一枚太陽能電池構成，儲電後續航時間可長達6個月，相當誇張！產品採用SwALPS低功耗穿戴作業系統，能夠兼容iOS、Android，甚至華為Harmony OS裝置配對應用，而傳統三指針顯示就算斷網使用，腕錶仍能靠陽光持續充電，準確報時。

T-Touch Connect Solar丨 追蹤 NBA與世界單車賽事賽況分數

根據錶殼配色及錶帶選料，T-Touch Connect Solar腕錶共推出6款版本，均採用藍寶石水晶玻璃錶面、陶瓷錶圈、旋轉錶冠和低致敏鈦金屬錶殼，錶面直徑為47毫米，並於下方搭載低功耗MIP屏幕，而Super-LumiNova夜光塗層使佩戴者即使在低光照條件下，亦可輕鬆看到時間。針對運動迷需要，產品能實時追蹤NBA與包括環意、環法和環西單車賽等主要賽事的分數，加上快將上架的「Bring me back」導航功能，用家可預設緊急GPS功能來確定返回出發地的距離和方向，並可追蹤行走路徑及計步，對登山者或越野單車手尤其有用。腕錶更配備了天氣預報、高度計、指南針和鬧鐘等實用的日常功能；跟手機配對後還可顯示訊息、郵件、提醒、社交媒體更新和來電提醒。

符合100米防水的T-Touch Connect Solar系列腕錶，售8,200港元起，現已上市。