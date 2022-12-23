智能腕錶丨HUAWEI WATCH D內置微型氣泵及雙層窄氣囊 可測血壓

華為推出HUAWEI WATCH D智能心電血壓手錶，加入創新微型氣泵及雙層窄氣囊設計，首次將血壓測量技術融合到智能腕錶上，讓用家能夠時刻管理個人健康狀況，簡單方便。

HUAWEI WATCH D採用創新微型氣泵，面積僅約一毫硬幣的大小，氣泵加壓範圍最高可達到300mmHg，確保可測最高血壓達到230mmHg，跟傳統血壓計測量範圍相同。產品採用雙層窄氣囊設計，當氣囊充氣後，雙層氣囊鼓脹後能夠更貼近手臂，增加貼合度和壓迫效果，協助測量脈搏變化。另外為了讓氣囊因充氣膨脹而令錶帶變形，腕錶採用夾層式抗拉錶帶，其高分子抗拉材質增加錶帶穩定性，配合不銹鋼蝴蝶釘扣設計，用家只需在第一次測量時調節錶帶長短即可長久使用。

另外，HUAWEI WATCH D選用0.01mmHg高分辨率壓力感應器，能精準地反映脈搏壓力變化。低流阻氣路設計令誤差控制在±3mmHg內；透過128Hz即時回饋式壓力控制，能夠根據回饋壓力適時調整充氣流量，確保血壓測量結果更準確。