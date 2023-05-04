智能電視丨Samsung 2023全新電視系列登場 增可持續發展元素

Samsung日前展示年度全新電視系列巡禮，以互聯家居(Be Connected)、創新(Be Innovative)、樂趣(Be Fun)、震撼影音新標準(Be Stunned)和時尚品味(Be Stylish)5大元素作主題，為用家帶來全方位家居體驗。

2023 Neo QLED 電視系列 支援自動HDR重塑

以Samsung最新85吋Neo QLED 8K QN900C電視為首，系列採用Mini LED背光技術，配備Samsung量子神經網絡處理器(Neural Quantum Processor)，支援14位元亮度階數及AI高解像度升頻技術增强每個畫面細節，再配合支援全新的自動HDR重塑功能(Auto HDR Remastering)，透過自家演算法和人工智能的深度學習技術作逐幕場景分析，將標準動態範圍(SDR)影像轉換成模擬高動態範圍(HDR)效果，無論原始畫面質素如何，都可以仿如HDR光暗效果呈現出來，使畫面更明亮及生動。

2023 Samsung OLED 電視系列 全球首批獲 Pantone Validated 認證

Samsung OLED系列推出55吋、65吋及全新77吋大型號，系列配備專為Samsung Neo QLED電視系列獨家研發的量子點技術(Quantum Dot technology)，透過注入800萬個由三個子像素(紅色、綠色和藍色)所組成的自發光像素，提供近乎無限的對比度以及高亮度技術優勢，大大提高屏幕的亮度、色彩準確性和耐用性。

電視同時搭載量子神經網絡處理器4K(Neural Quantum Processor 4K)，配備20個獨立AI神經網絡，透過深度學習演算法實時分析畫面內容的類別與特徵，將畫質提升至更高水平。其感知色彩投射技術亦帶來超精準的色彩表現，令新一代電視成爲全球首批獲得Pantone Validated認證的HDR OLED電視。

不論是Neo QLED還是Samsung OLED電視，新系列均提供一系列專爲遊戲玩家而設的功能，包括升級版Game Bar 3.03將玩家的控制選項放置於前方更中心的位置，並支援MiniMap Sharing4和虛擬準星(Virtual Aim Point)功能，提升遊玩體驗。MiniMap Sharing容許玩家放大遊戲畫面上任何一個位置，再無線投射至平板電腦或其他顯示屏上，快速瀏覽遊戲中的迷你地圖；而虛擬準星專為FPS遊戲設計，清晰十字線設於畫面的正中間，輔助瞄準目標，提高射擊的準繩度，增加取勝機會。