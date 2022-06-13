暴龍哥相展丨鄭中基以Leica M11「尋覓 . 港式」 攝影大神Ronald：我三代都玩Leica！

係人都知「暴龍哥」鄭中基(Ronald)鍾意影相，亦是娛樂圈中的「攝影大神」。上周五Ronald與Leica香港合作，於Leica銅鑼灣旗艦店和中環國際金融中心店舉辦「尋覓 . 港式」首個個人攝影展覽。Ronald以品牌年初推出的M11旁軸相機，見證疫下香港一些日漸式微的人和事。

鄭中基個人攝影展丨即日起至9月9日 Ronald：爺孫三代都用Leica 鍾意佢穩定靈活

Ronald首個個人攝影展覽「尋覓 . 港式」，由即日起至今年9月9日，於Leica銅鑼灣旗艦店和中環國際金融中心店同時舉行。今次Ronald 為攝影展精選了14張照片，並在上周五傍晚舉行講座，分享他與Leica相機的故事，以及簡介是次攝影展主題，自己的取材靈感和拍攝時的感受。

疫情打擊導致香港百業簫條，尤其是一些上海理髮店、小型雜貨鋪和補鞋店等式微行業，更在疫境下加速消失。作為香港成長一部分，Ronald希望透過展覽，提醒大眾在艱難時刻，仍然有人在默默堅持，「街拍記錄人生百態，盡量展現最自然的面貌。我享受跟被拍攝者交談，一邊了解他們的故事一邊記錄，讓相片更易產生共鳴和連結。」他認為大眾要好好珍惜這些充滿香港人情味的事物。

當談到跟Leica合作的緣份，Ronald笑言「爺孫三代」已是Leica用家兼粉絲，並指自己是很久以前的一次搬屋，無意間發現一部屬於爺爺的Leica M3古董相機。「可惜它因缺乏打理而無法運作，由於深具紀念價值，所以我花了大半年時間維修，也因此培養玩Leica的習慣。」

對於今次Ronald用上品牌最新推出M11進行街拍，他大讚相機配備別具特色的三種可變解像度(Triple Resolution Technology)感光元件，具有60MP、36MP或18MP像素3種不同的全片幅解像度選擇，增加他取景的靈活性。「M系相機夠輕巧，我發現它最大優點是其高度的穩定性，就算在極端環境下，仍能保持運作正常。」此外M11更大的ISO感光度範圍、兩種相片儲存方式、長時間電池續航力與簡潔的功能表系統，均令Ronald取材時更機動。