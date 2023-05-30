曼谷直擊 98”畫質突破天際 TCL亞太區發布會 Mini LED TV率先睇

TCL 98吋4K QD-Mini LED TV(型號：X11G)

全球第一Google TV品牌、TCL電子廣邀亞太區傳媒遠赴泰國，直擊上周四於泰國曼谷會議中心舉行的「Discover the Unimagined」2023亞太區新品發布會。除首度展示最大98吋QD-Mini LED TV外，香港最新上市的年度旗艦作C845 Mini LED亦粉墨登場。此外大會亦趁此機會展出多款冷氣機、洗衣機和雪櫃等家電，部分更在中國內地熱銷，TCL期望將電視優勢延伸至家電領域，力攻香港市場。 圖、文：廖俊斌 鳴謝：TCL香港

近年TCL全力開拓XL(extra large)系列大尺寸4K電視戰線，於中國內地、泰國等產品覆蓋錄得不錯成績，在菲律賓和澳洲已是市場第一。憑藉品牌領先的畫質技術，去年TCL全球電視銷量更躍升至第二位，而Mini LED TV銷量較前年激增26.8%。即使在香港表現同樣亮眼，根據市調機構GFK的2022年銷售數據顯示，TCL香港的全年銷售數量市場份額達15.6%，同期相比增長近六成，為增長升幅最突出的電視品牌，成績斐然。

X11G具有5,184點背光分區，領曜M2與TXR Mini LED顯示增強引擎。

98吋X11G 5184點背光分區

亮度達5000nits 今年3月才於中國發布的98吋4K QD-Mini LED TV(型號：X11G)，在今次活動實屬首次海外亮相。X11G採用高貴金屬全面屏纖巧設計，兩側頂端均有「Premium QD-Mini LED」銀色刻片點綴，格調分外奢華。電視備最新「量子點Pro 2023」技術，於控光單元用上「六晶方芯」6核心Mini LED芯片，較同類產品在亮度與效能均提升三成；加上表面有自研廣角均光透鏡覆蓋，發光角度寬至160°，令光學穩定性大增8倍。其5,184個量子點實現像素級控光，配合自家領曜M2與TXR Mini LED顯示增強引擎，提供近乎逼真的動態範圍及細節呈現，亮度更高達5,000nits，畫質實屬頂級之作。此外產品內置Onkyo 4.2.2聲道發燒級音響，採用減輕失真的蠶絲振膜，於機背頂端向上擴音，配以屏幕兩側雙驅動低音炮，確保聽覺臨場感，帶來更沉浸的娛樂體驗。

旗艦級C845 4K Mini LED

搭載最新AiPQ 3.0 雖然98吋X11G暫未供港，但最大75吋的全新旗艦級C845 4K Mini LED則鐵定在港發售。新作搭載最新第三代AI處理器「AiPQ Processor 3.0」，其智能演算法結合人類肉眼觀察的方式為本，進行深度學習，有效分辨畫面內容從而進行模擬和改善，呈現出自然色彩、超凡對比度、流暢畫質及栩栩如生的畫面。AiPQ 3.0具備五大核心技術，其Ai-CONTRAST同時精確控制多達720個局部調光區域，將亮度提升至2,000nits；對比度提升至7000:1，顯色更平衡之餘，亦能表現深邃暗黑層次效果。另外Ai-COLOR處理100%色彩頻譜，每幀畫面都經過多重調整和校正，配合Ai-CLARITY重塑細節甚至以Ai-HDR將畫質升頻。還有Ai-MOTION靈敏偵測畫面中高速移動物體的大小和位置，廠方指以144Hz VRR和120Hz MEMC的幀數分析動作，即時補償模糊和撕裂的畫面。新技術令電視相當適合在觀看球賽、打機或欣賞動作電影。 針對次世代遊戲需要，此機亦預載改良版Game Master 2.0，提供Game Bar遊戲欄功能顯示，可快速擷圖、加強遊戲畫面中的暗處細節，輔助射擊遊戲的瞄準表現。亦具備144Hz可變刷新率和ALLM自動低延遲模式，將回應時間減少到大約5.67毫秒的輸入延遲，確保玩家能時刻領先對手。再者符合IMAX Enhanced認證電視更內置Onkyo 2.1聲道音響，透過DTS Virtual:X毋須外接soundbar，也能模擬立體環繞聲效果。售價方面，C845有55吋、65吋及75吋3種選擇，分別賣16,980港元、21,980港元與45,980港元，陸續上市。