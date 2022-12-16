樂韻悠揚滿屋 模組方便升級 陳柏宇大推B&O Beosound Emerge

話說陳柏宇(Jason)宣布明年2月於亞博Arena開騷，Jason更在社交平台發起「你投我唱」造勢活動，俾粉絲揀選Jason心水歌曲於演唱會獻唱。想重新鑑賞Jason金曲？最好梗有部靚聲喇叭啦！B&O早前推出無線書架喇叭Beosound Emerge，仲邀請Jason試聽咁話！佢大讚喇叭高雅兼慳位！全音頻發聲設計支援無線立體聲連接功能，而且模組化設計方便日後當連接與串流技術升級時，可透過更換模組便可，毋須棄置喇叭，貫徹可持續理念。

書本look設計 全音頻發聲 驟眼看，B&O Beosound Emerge採用直立式箱體設計，包覆單元的Kvadrat織物飾面猶如書脊；兩側橡木夾板則代表封面與封底，配合鋁材輕觸式面板與底座。原來喇叭造工來自倫敦工作室LAYER，著名工業設計師Benjamin Hubert的手筆，其慳位設計適合時下蝸居需要。雖然喇叭外觀纖細，但聲學結構絕不失色，其37毫米中音單元以傾斜角度安裝，並與14毫米軟半球體高音單元一併從正面發聲；至於100毫米的側向低音單元從機背出聲，全音頻散布更均衡廣闊，足以響徹整個房間。廠方更指內置主動式空間補償技術，可改善低頻範圍，能根據喇叭擺設位置來調節音效，毋須置中都享受環繞音色。