樂齡科技博覽免費睇 建構健康科技 盤點3大特色展區

全港最大型的健康科技教育活動、公眾免費入場的第六屆「樂齡科技博覽暨高峰會」，正在灣仔會展盛大舉行。透過日常生活不同應用場景，今年大會提供「遠程支援 居家照護」、「出行輔助」、「樂齡美食」3大特色主題館，讓大眾可體驗創新科技，如何協助銀髮族在人生下半場上活得更寫意自在。

新冠疫情催化各種遠程醫療支援服務，由最基本的遙距應診，以至遠程康復，配合端到端藥物送遞服務，令受助人士能足不出戶均可獲得適切治理。「遠程支援 居家照護」主題館模擬參觀人士「在家一天的生活」的不同場景作示範，例如有參展商提供視像器材配置，能夠讓中風康復人士依據指示進行不同程度的伸展運動，而數據亦會上傳至物理治療師，作為指導或調整療程的重要參考。另外，因應大眾習慣記錄健康數據，OMRON特別在今年博覽，帶來尚未發售的藍牙智能血壓計連接觸式心電圖檢測儀，用家可連接《OMRON connect》手機app紀錄並儲存日常血壓和心電圖資訊。此外OMRON更與FindDoc醫生平台合作提供遠程醫療系統，OMRON香港執行董事林子維表示，醫療人員有效獲取病人日常健康數據，再配合網上視像會診，從而掌握病情變化，加上即日藥物送遞服務，方便長期病患或行動不便人士，減低頻繁外出所帶來的染病風險。

化身交通樞紐 展示出行輔助

人口老化，街上愈來愈多長者使用電動輪椅和助行器，社會對無障礙設施的需求更加殷切。大會特別以城市大街小巷及搭乘不同交通工具的場景，如巴士及港鐵車廂、的士車尾等，配以最新不同出行輔助載具，供參觀人士親身體驗，同時認識它們的保養小貼士。

樂齡美食 照顧吞嚥與營養

隨年齡增長，肌肉會有萎縮現象，不止身體四肢，就連食道肌肉也受影響，長遠減低進食和吞嚥能力，最終或會引致長者營養不良。現場設有「照護食體驗及教育館」，透過評估診斷、煮食、測試及護理4大方向，為公眾提供資訊，並有駐場護士進行解說，更有示範專區教授適合長者享用的食譜及烹飪技巧。



地點：灣仔香港會議展覽中心

展覽廳1A-1C

時間：4/11及5/11

10am至6pm

收費：免費入場