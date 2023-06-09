機動先行 可拍直度 最輕入門無反 Canon EOS R100

旅行留倩影，相機愈的骰便攜，操控愈簡易愈好，造就出近年市場上不少vlog機湧現，深受文青影友追捧。然而vlog機著重攝錄，對於喜好在旅途上隨心抓拍的朋友來說，拍攝表現未必合適。上月Canon突發推出入門級EOS R100，支援RF接環換鏡，又對應社交平台需要具備直度攝錄功能，加上機身僅三百餘克，堪稱品牌最輕巧APS-C無反相機。
連電池SD卡 機身淨重356克
當Canon推出EOS R100時，坊間不少聲音認為新機定位類似另一款入門換鏡機EOS M50，相機設計和操控大同小異，但此機就取消翻揭式觸控屏幕，卻換來連電池和SD卡，僅重356克的極輕巧機身，對於現時主流佩戴「小廢包」的女生來說，多揹一部EOS R100可謂毫無負擔。規格方面，新機搭載24.1MP像素APS-C感光元件與DIGIC 8影像引擎，對應ISO 100至12800感光範圍，支援單次連拍每秒6.5張，並可拍全高清60p或[email protected]影片，足夠應付抓拍需要。針對社交平台短片熱潮，新機在功能上下了不少工夫，如5 軸短片數碼IS，配合配備光學影像穩定器的RF/RF-S鏡頭時，協調控制IS帶來更有效的防震效果；內置混合自動模式自動合併在每次拍攝相片前記錄的約2至4秒片段成為短片，無剪片經驗的朋友也能輕鬆創作。再者相機具備直度攝錄功能，格式方便於手機上播放。
同場加映：RF28mm F2.8 STM全片幅廣角餅鏡
伴隨EOS R100上市，廠方加推第一支為RF接環開發的餅鏡「RF28mm F2.8 STM」，長度僅約24.7毫米及約120克輕巧，算是品牌最纖薄定焦廣角餅鏡。安裝在EOS R100時可作為45毫米焦距鏡頭使用，具有0.23米最近對焦距離和0.17x放大率，採用齒輪型STM馬達，提供高速自動對焦及更緊湊設計，而且拍片時還支援對焦呼吸校正，成像擁有更柔和散景效果。
售價方面，Canon EOS R100連RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM鏡頭套裝賣5,280港元，本月上市；RF28mm F2.8 STM餅鏡則售2,580港元，預計7月上市。