機動先行 可拍直度 最輕入門無反 Canon EOS R100

旅行留倩影，相機愈的骰便攜，操控愈簡易愈好，造就出近年市場上不少vlog機湧現，深受文青影友追捧。然而vlog機著重攝錄，對於喜好在旅途上隨心抓拍的朋友來說，拍攝表現未必合適。上月Canon突發推出入門級EOS R100，支援RF接環換鏡，又對應社交平台需要具備直度攝錄功能，加上機身僅三百餘克，堪稱品牌最輕巧APS-C無反相機。

同場加映：RF28mm F2.8 STM全片幅廣角餅鏡

伴隨EOS R100上市，廠方加推第一支為RF接環開發的餅鏡「RF28mm F2.8 STM」，長度僅約24.7毫米及約120克輕巧，算是品牌最纖薄定焦廣角餅鏡。安裝在EOS R100時可作為45毫米焦距鏡頭使用，具有0.23米最近對焦距離和0.17x放大率，採用齒輪型STM馬達，提供高速自動對焦及更緊湊設計，而且拍片時還支援對焦呼吸校正，成像擁有更柔和散景效果。

售價方面，Canon EOS R100連RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM鏡頭套裝賣5,280港元，本月上市；RF28mm F2.8 STM餅鏡則售2,580港元，預計7月上市。

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