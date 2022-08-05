派對音樂丨符合IP67 內置X Balanced單元加強聲壓 新增回音消除 Sony SRS-X系列便攜喇叭

夏天戶外活動需要派對音樂加強氣氛，Sony便攜喇叭系列新鮮添加3款新型號SRS-XG300、SRS-XE300與SRS-XE200，3款新品均採用非圓形振膜X-Balanced單元和雙被動式震幅器，能夠呈現超重低音和強大聲壓，為活動帶來高潮！

SRS-XG300減重兼有伸縮手柄

高階機種SRS-XG300沿用前置高音單元與MEGA BASS功能，澎湃低音和清晰高頻音效，其音色猶如disco般震撼。如果想呈現如演唱會般的現場感，還可啟動LIVE SOUND功能來加強背景聲效，模擬身處live show體驗。喇叭保留氣氛照明燈效果，使燈光與音樂節拍同步，增加氣氛。針對流動便攜播放，新機減重至約2公斤，亦新增伸縮式手柄，隨時收納而不影響外觀。

SRS-XE300及 SRS-XE200具備線狀擴散器

至於中階SRS-XE300及入門SRS-XE200則內置線狀擴散器，能均勻分布聲音，只要垂直擺放，傳遞範圍會可達到最佳化，音色擴散延伸更廣更遠，現場試聽音場能覆蓋前方近180度，表現不比貴價喇叭遜色。

以上3款揚聲器符合IP67防水防塵標準，機身亦耐撞擊刮磨，產品更擁有回音消除功能，當兩人同時說話時不會有任何一方的聲音被消除，讓用家享受高質素通話。另外，SRS-XE300和SRS-XE200還能透過麥克風靜音按鈕即時啓用靜音功能。續航力方面，SRS-XG300可播放25小時、SRS-XE300可播放24小時、SRS-XE200則可播放16小時，而且3款支援快充技術，充電10分鐘已能播70分鐘。

售價方面，SRS-XG300、SRS-XE300及SRS-XE200分別售2,799港元、1,599港元及999港元，前者8月12日上市，後兩款明日(8月6日)開賣！