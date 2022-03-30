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科技
2022-03-30 16:30:00

消費券手機丨抵玩中階 Samsung Galaxy A53/A33 5G 4月上市 網上限時加推M33 5G入門機

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消費券手機丨抵玩中階 Samsung Galaxy A53/A33 5G 4月上市 網上限時加推M33 5G入門機

消費券手機丨抵玩中階 Samsung Galaxy A53/A33 5G 4月上市 網上限時加推M33 5G入門機

去年首波消費券一出已帶挈中階手機銷情，今年財爺加碼至5K，選擇自然多。Samsung宣布將於4月發售好評Galaxy A系列的A53 5G和A33 5G手機，兩種機型均備有型格黑、棉花白、天空藍和全新蜜桃粉4色選擇，也符合IP67防水防塵標準。A53 5G與A33 5G均首載自家研發Exynos 1280 5G晶片，前者用上6.5吋120Hz更新屏、8GB+256GB儲存，四鏡配置主鏡為64MP像素OIS鏡頭；後者則是6.4吋90Hz更新屏、8GB+128GB儲存和48MP像素OIS鏡頭，兩機均內置支援25W快充5,000mAh電池，也有RAM Plus功能，為手機提供額外虛擬RAM以提升速度。

售價方面，Galaxy A53 5G售3,998港元，4月1日率先上市；A33 5G售2,998港元，4月22日上市。

Samsung Galaxy M33 5G期間限定網上發售。

Samsung Galaxy M33 5G期間限定網上發售。

Samsung Galaxy M33 5G 期間限定網上發售

同場還有入門手機Galaxy M33 5G，以更吸引價錢附上一系列嶄新科技功能，提供更超值的選擇此機配備6.6吋120Hz更新率TFT LCD屏幕，配搭5,000mAh電池及25W快充手機亦配備50MP像素主鏡頭的四鏡頭配置，支援5G連接、6GB+128GB儲存，同時亦支援1TB microSD亦配備RAM Plus功能，提供額外虛擬RAM速度得以提升M33 5G僅於Samsung官方網店和特約經銷商限定發售，賣2,298港元，4月8日上市。

查詢：3698 4698

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