消費券手機丨抵玩中階 Samsung Galaxy A53/A33 5G 4月上市 網上限時加推M33 5G入門機

去年首波消費券一出已帶挈中階手機銷情，今年財爺加碼至5K，選擇自然多。Samsung宣布將於4月發售好評Galaxy A系列的A53 5G和A33 5G手機，兩種機型均備有型格黑、棉花白、天空藍和全新蜜桃粉4色選擇，也符合IP67防水防塵標準。A53 5G與A33 5G均首載自家研發Exynos 1280 5G晶片，前者用上6.5吋120Hz更新屏、8GB+256GB儲存，四鏡配置主鏡為64MP像素OIS鏡頭；後者則是6.4吋90Hz更新屏、8GB+128GB儲存和48MP像素OIS鏡頭，兩機均內置支援25W快充5,000mAh電池，也有RAM Plus功能，為手機提供額外虛擬RAM以提升速度。

售價方面，Galaxy A53 5G售3,998港元，4月1日率先上市；A33 5G售2,998港元，4月22日上市。