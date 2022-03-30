消費券手機丨搭載Snapdragon 8 Gen 1 支援8K攝錄 旗艦作motorola edge 30 pro賣6K有找

迎接4月消費復甦期，motorola香港宣布引入旗艦作moto edge 30 pro，採用市面最強高通Snapdragon 8 Gen 1 5G晶片，雙50MP後置鏡頭更支援8K攝錄，攝力可謂業界最強，然而售價只不過6K有找，定價確有競爭力。

moto edge 30 pro 強化攝錄能力

宇宙藍配色的moto edge 30 pro採用6.7吋144Hz更新率Max Vision OLED挖孔屏，搭載最強高通Snapdragon 8 Gen 1 5G晶片、12GB記憶體連256GB儲存，而4,800mAh電池支援TurboPower 68W快充，15分鐘即可充電50%。手機挾著強效硬件規格，特別加入卓越攝影能力，其後置3鏡組合中，便配備雙50MP像素主鏡及超廣角微距鏡頭，前者支援Omni PDAF對焦技術和OIS光學防震，支援最高8K和HDR 10+攝錄，配合2MP像素景深鏡，滿足不同拍攝需要；手機亦是市面首部搭載高達60MP像素前置鏡頭的機種，用家可利用雙重擷取(Dual Capture)模式支援影片或相片拍攝時同時啟動前後兩個鏡頭，讓拍攝者和拍攝對像可以同時入框，捕捉精彩瞬間。

moto g51 5G 高CP值入門5G手機

同場還有入門5G手機moto g51 5G，搭載高通S480+ 5G晶片、4GB+128GB儲存和6.8吋120Hz FHD+屏幕，5,000mAh電池支援10W快充，後置3鏡備有50MP像素主鏡頭，支援Quad Pixel像素四合一技術，低光源環境下也能捕捉影像。

售價方面，moto edge 30 pro售5,999港元，4月15日上市；moto g51 5G僅售1,799港元，現已上市。