消費券手機丨Redmi Note 11 Pro+版賣3.3K 搭載億級主鏡跟天璣920 120Hz屏與120W快充

4月財爺派首期消費券，小米香港乘機引入Redmi Note 11 Pro系列3款新機，包括Redmi Note 11 Pro+ 5G、Redmi Note 11 Pro 5G與Redmi Note 11 Pro，全線採用6.67吋120Hz更新率FHD+ AMOLED挖孔屏。當中高階型號Pro+ 5G是系列首款配備120W HyperCharge快速充電，又搭載天璣920 5G，售價僅3,299港元，用八達通首期消費券入手都有找！

Redmi Note 11 Pro+ 5G 首發120W快充

Redmi Note 11 Pro+ 5G備有石墨灰、森林綠和星空藍3款選擇，手機採用聯發科天璣920 5G晶片、8GB+256GB儲存，其4,500mAh電池採用120W HyperCharge快充，也是系列首次配備旗艦級充電技術，能夠快達15分鐘充滿手機。另外後置3鏡配置，主鏡採用108MP億級像素，配備1/1.52吋Samsung HM2感光元件，支援9合1像素合併技術及2.1 um像素，前置鏡也有16MP像素，取景更容易，加上8MP像素廣角與2MP像素微距鏡，應付日常抓拍需要。值得一提，手機雙喇叭布局經過JBL調音，睇片煲劇更有feel。

Redmi Note 11 Pro 5G與Redmi Note 11 Pro 同門師弟

同場還有Redmi Note Pro 5G和Note 11 Pro，兩款均設有石墨灰、極地白和海洋藍3款選擇，也內置對應67W快充5,000mAh電池。前者沿用Pro+ 5G的鏡頭配置，只是硬件換成高通S695 5G晶片、8GB+128GB儲存；後者改成後置4鏡組合，外加2MP像素景深鏡頭，硬件改用聯發科Helio G96 4G晶片、6GB+128GB儲存。

售價方面，Redmi Note 11 Pro+ 5G、Redmi Note 11 Pro 5G與Redmi Note 11 Pro分別售3,299港元、2,599港元及2,299港元，4月6日上市。