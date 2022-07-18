消費券2022丨涵蓋食買玩 滙豐PayMe加碼推出商戶優惠

2022年消費券計劃(第二階段)轉會期將於7月23日本周末結束，滙豐宣布PayMe加碼推出商戶優惠，涵蓋「食、買、玩」逾40,000家商戶。當中包括HKTVmall、萬寧、百老滙、7-11、麥當勞、星巴克、大家樂、大快活、foodpanda、美心西餅、東海堂、聖安娜餅店、Openrice、Uniqlo、Don Don Donki、日本城、實惠、Klook、Trip.com、阿布泰國生活百貨、惠康(由八月起)、Market Place(由八月起)、3hreesixty(由八月起)、Oliver’s(由八月起)及Jasons ichiban(由八月起)等。

大家登記以PayMe領取消費券，可獲取港25港元折扣券乙張，適用於全部PayMe for Business商戶，更有機會參加幸運大抽獎贏取Tesla Model 3乙部。另外用戶推薦親朋好友登記以PayMe領取消費券，亦可獲額外獎賞。用戶及好友除各自可獲15港元的折扣優惠券外，成功推薦最多好友的用戶，更可獲Tesla Model 3乙部，而隨後8名推薦最多好友的用戶，亦可獲iPhone 13 Pro乙款。

食：

麥當勞：由 2022 年 8 月 29 日至 9 月 25 日，用戶惠顧滿 35 元或以上，即可獲 5 元折扣優惠券

星巴克：由 2022 年 8 月 7 日至 9 月 6 日，用戶惠顧滿 80 元或以上，即減 15 元

東海堂：由 2022 年 8 月 7 日至 9 月 6 日，用戶惠顧滿 40 元或以上，即減 10 元；惠顧滿 100 元或以上，即減 30 元

美心西餅：由 2022 年 8 月 7 日至 9 月 6 日，用戶惠顧滿 35 元或以上，即減 10 元

Paper Stone Bakery ：由 2022 年 8 月 7 日至 9 月 6 日，用戶惠顧滿 35 元或以上，即減 10 元

美心 MX ：由 2022 年 8 月 7 日至 9 月 6 日，用戶惠顧滿 38 元或以上，即減 8 元

買：

HKTVmall ：即日 至 23 日，用戶登記以 PayMe 領取消費券，並於 HKTVmall app 惠顧滿 300 元或以上，即可獲 100 元折扣優惠券

萬寧：由 2022 年 8 月 7 日至 9 月 30 日，用戶於萬寧門市惠顧滿 288 元或以上，即減最高 100 元；於萬寧網店惠顧滿 688 元或以上，即減 100 元

新地商場：由 2022 年 8 月 12 日起，用戶於 23 個新地商場消費滿 400 元或以上，即可於 The Point App 獲贈 25 元電子優惠券，送完即止

MegaBox ：由 2022 年 8 月 7 日至 31 日，用戶於商場內消費滿 800 元或以上，最高可獲 1,600 元 MegaBox 商戶優惠券，以及最高 100 元 IKEA 宜家家居現金券

日本城：由 2022 年 8 月 7 日至 10 月 31 日，用戶惠顧滿 200 元或以上，即減 20 元；惠顧滿 300 元或以上，即減 35 元

玩：

Klook ：由 2022 年 8 月 7 日至 31 日，用戶惠顧滿 500 元或以上，即減 50 元

Trip.com ：由 2022 年 8 月 7 日至 10 月 31 日，用戶於預約酒店時惠顧滿 250 元，即減 25 元；惠顧滿 1,500 元，即減 120 元；惠顧滿 3,000 元，即減 200 元

PayMe亦將推出全新推廣，由2022年8月22日至10月22日，用戶於指定社區小店消費，即可獲25港元折扣優惠券，下次消費滿50港元即自動扣除，每名用戶最多可獲3張優惠券。