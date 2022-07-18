消費券2022丨涵蓋食買玩 滙豐PayMe加碼推出商戶優惠

2022年消費券計劃(第二階段)轉會期將於7月23日本周末結束，滙豐宣布PayMe加碼推出商戶優惠，涵蓋「食、買、玩」逾40,000家商戶。當中包括HKTVmall、萬寧、百老滙、7-11、麥當勞、星巴克、大家樂、大快活、foodpanda、美心西餅、東海堂、聖安娜餅店、Openrice、Uniqlo、Don Don Donki、日本城、實惠、Klook、Trip.com、阿布泰國生活百貨、惠康(由八月起)、Market Place(由八月起)、3hreesixty(由八月起)、Oliver’s(由八月起)及Jasons ichiban(由八月起)等。
大家登記以PayMe領取消費券，可獲取港25港元折扣券乙張，適用於全部PayMe for Business商戶，更有機會參加幸運大抽獎贏取Tesla Model 3乙部。另外用戶推薦親朋好友登記以PayMe領取消費券，亦可獲額外獎賞。用戶及好友除各自可獲15港元的折扣優惠券外，成功推薦最多好友的用戶，更可獲Tesla Model 3乙部，而隨後8名推薦最多好友的用戶，亦可獲iPhone 13 Pro乙款。
食：
- 麥當勞：由2022年8月29日至9月25日，用戶惠顧滿35元或以上，即可獲5元折扣優惠券
- 星巴克：由2022年8月7日至9月6日，用戶惠顧滿80元或以上，即減15元
- 東海堂：由2022年8月7日至9月6日，用戶惠顧滿40元或以上，即減10元；惠顧滿100元或以上，即減30元
- 美心西餅：由2022年8月7日至9月6日，用戶惠顧滿35元或以上，即減10元
- Paper Stone Bakery：由2022年8月7日至9月6日，用戶惠顧滿35元或以上，即減10元
- 美心MX：由2022年8月7日至9月6日，用戶惠顧滿38元或以上，即減8元
買：
- HKTVmall：即日至23日，用戶登記以PayMe領取消費券，並於HKTVmall app惠顧滿300元或以上，即可獲100元折扣優惠券
- 萬寧：由2022年8月7日至9月30日，用戶於萬寧門市惠顧滿288元或以上，即減最高100元；於萬寧網店惠顧滿688元或以上，即減100元
- 新地商場：由2022年8月12日起，用戶於23個新地商場消費滿400元或以上，即可於The Point App獲贈25元電子優惠券，送完即止
- MegaBox：由2022年8月7日至31日，用戶於商場內消費滿800元或以上，最高可獲1,600元MegaBox商戶優惠券，以及最高100元IKEA宜家家居現金券
- 日本城：由2022年8月7日至10月31日，用戶惠顧滿200元或以上，即減20元；惠顧滿300元或以上，即減35元
玩：
- Klook：由2022年8月7日至31日，用戶惠顧滿500元或以上，即減50元
- Trip.com：由2022年8月7日至10月31日，用戶於預約酒店時惠顧滿250元，即減25元；惠顧滿1,500元，即減120元；惠顧滿3,000元，即減200元
PayMe亦將推出全新推廣，由2022年8月22日至10月22日，用戶於指定社區小店消費，即可獲25港元折扣優惠券，下次消費滿50港元即自動扣除，每名用戶最多可獲3張優惠券。