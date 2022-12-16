淨重249克 4K攝錄 免註冊 入門級DJI Mini 3

DJI才於今年5月推出Mini 3 Pro小型航拍機，最近廠方宣布將技術下放，針對飛手初哥加推DJI Mini 3入門級航拍機。跟Pro版一樣，新機同樣淨重249克並支援4K HDR攝錄，而且符合香港無人機法例的「甲一」類，航拍機及其操作人員毋須註冊，相當適合有興趣投身飛手的朋友郊遊暢玩。
保留一鍵切換直度拍攝
DJI Mini 3搭載1/1.3吋12MP像素CMOS，採用雙原生ISO及晶片級HDR技術，並在[email protected]攝錄支援兩倍數碼變焦。新機採用跟Pro版同級的的f/1.7大光圈鏡頭，配合2.4μm四合一像素技術，即使在低光照環境下畫面依然純淨，捕捉明暗位置的光影層次感。DJI Mini 3另一賣點，在於保留Pro版獨特雲台結構設計，航拍時鏡頭能即時扭轉90°切換成直度拍攝，帶來更豐富的視覺效果，格式亦適合社交平台播放。不得不提，航拍機擁有漸遠、環繞、螺旋、衝天、彗星5種拍攝特效，亦有全景拍攝模式，支援拍攝180°、廣角或球形全景照片，玩法多樣。
最長51分鐘飛行時間
Mini 3機仔細細，但續航力並不短暫。基本使用標配電池已能飛38分鐘；換成長續航電池更能延長至51分鐘，即使首次起飛也能擁有充足的取景與試飛時間。加上5級抗風能對應日常航拍場合，再者採用DJI O2數碼影像圖傳，提供[email protected]影像傳輸畫質和10公里最遠傳輸距離，更有一鍵起飛、滯空停留、智慧返航等功能，輕鬆做到上手即飛。售價方面，DJI Mini 3長續航暢飛套裝賣5,878港元；帶屏遙控器版本則售7,108港元，現已上市。