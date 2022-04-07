混合辦公丨勞資期望落差 微軟發表「工作趨勢指數」 57%港企年內恢復辦公室工作 67%員工冀續WFH

混合辦公模式幾乎已是每間企業用來應付疫情，以免業務中斷的共識方案。然而香港疫情纏繞多時，第五波仍然持續，然而企業老闆和員工對於「上班」定義的演繹原來大不同。微軟Microsoft發表第二份「深切期望：讓混合辦公發揮作用」的《Microsoft工作趨勢指數》年度報告，在混合辦公愈趨普及的情況下，反映勞資雙方對工作場所的期望與落差。
企業領袖與員工 對工作模式看法截然不同
疫情下企業推行混合辦公模式年多後，老闆與管理層正反思員工的真實體驗。為此微軟發表第二份《Microsoft工作趨勢指數》報告，逾31,000人參與調查，分別來自全球31個市場，包括香港及另外13個亞太區市場，亦包含Microsoft 365所產生數以萬億計的生產力數據，以及LinkedIn的勞動力趨勢進行分析。結果得出以下5項趨勢：
- 員工對工作看法有改變：64%香港員工表示，與疫情前相比，他們現在會比工作更著重健康與生活，高於亞太區比例(57%)。63%香港Z世代和千禧一代更考慮在未來一年轉換工作，較2021年上升8%。
- 企業領袖與員工期望不一：57%港企領袖表示，計劃在未來一年全面恢復辦公室工作。惟62%管理層認為，企業領袖與員工的期望有所出入，76%管理層表示，他們並沒有影響力或資源改革他們的團隊。
- 企業需締造一個員工願意往返工作的辦公室環境：香港有39%採用混合辦公的員工表示，難以了解何時需要和為何要進入辦公室工作，只有29%的管理層會與團隊協商上班安排。
- 彈性工作不代表「保持在線」：52%香港員工樂意考慮明年開始使用沉浸式數碼空間進行會議。
- 混合辦公模式，失去人際關係：分別有67%及61%香港及亞太區混合辦公員工，考慮在未來一年轉向全面遙距辦公，並認為企業不能單靠辦公室來彌補過去兩年失去的人際關係；分別47%及43%香港及亞太區企業領袖表示，員工混合或遙距辦公難以建立人際關係。
Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示，「疫情改變大家的生活和工作體驗，靈活性和身心健康成為員工不可或缺的考量。企業要接受和適應這些新的期望，才可賦能其員工及業務達至長遠成功。」
Microsoft Teams五周年 新功能支援員工混合辦公
企業領袖需要為工作模式、時間和地點作出清晰的指引，以支援員工混合辦公，適逢Microsoft Teams推出5周年，官方為此推出多項新功能，以改善混合辦公體驗。
- Teams內建語言翻譯功能，可讓即時傳譯員將發言人的講話內容，近乎同步翻譯為另一種語言。主持人可以指定傳譯人員，選擇最多16種語言和目標語言組合，方便參與者收聽。
- Teams内Microsoft Whiteboard功能實現多種視像化協作，包括鼠標協作、逾50個新範本、語境反應，以及在Teams會議中打開現有版塊與會議室外同事協作的功能。
- Microsoft Outlook加入Loop組件，以改善混合模式下集思討論環節、完成行動項目及共同決策，毋需切換背景或應用程式。
- Microsoft宣布與國際大型電訊商合作，在Microsoft Teams Phone加入Operator Connect Mobile。新功能為桌上電腦和流動裝置指配一個企業的手機號碼，供員工無縫地在不同網絡和設備轉移通話。
- PowerPoint引入自訂發言人縮圖位置(cameo)及錄音兩項功能。無論有否參加會議，講者均可在Teams內透過PowerPoint Live匯報。