混合辦公丨勞資期望落差 微軟發表「工作趨勢指數」 57%港企年內恢復辦公室工作 67%員工冀續WFH

企業領袖與員工 對工作模式看法截然不同

疫情下企業推行混合辦公模式年多後，老闆與管理層正反思員工的真實體驗。為此微軟發表第二份《Microsoft工作趨勢指數》報告，逾31,000人參與調查，分別來自全球31個市場，包括香港及另外13個亞太區市場，亦包含Microsoft 365所產生數以萬億計的生產力數據，以及LinkedIn的勞動力趨勢進行分析。結果得出以下5項趨勢：

員工對工作看法有改變：64%香港員工表示，與疫情前相比，他們現在會比工作更著重健康與生活，高於亞太區比例(57%)。63%香港Z世代和千禧一代更考慮在未來一年轉換工作，較2021年上升8%。 企業領袖與員工期望不一：57%港企領袖表示，計劃在未來一年全面恢復辦公室工作。惟62%管理層認為，企業領袖與員工的期望有所出入，76%管理層表示，他們並沒有影響力或資源改革他們的團隊。 企業需締造一個員工願意往返工作的辦公室環境：香港有39%採用混合辦公的員工表示，難以了解何時需要和為何要進入辦公室工作，只有29%的管理層會與團隊協商上班安排。 彈性工作不代表「保持在線」：52%香港員工樂意考慮明年開始使用沉浸式數碼空間進行會議。 混合辦公模式，失去人際關係：分別有67%及61%香港及亞太區混合辦公員工，考慮在未來一年轉向全面遙距辦公，並認為企業不能單靠辦公室來彌補過去兩年失去的人際關係；分別47%及43%香港及亞太區企業領袖表示，員工混合或遙距辦公難以建立人際關係。

Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示，「疫情改變大家的生活和工作體驗，靈活性和身心健康成為員工不可或缺的考量。企業要接受和適應這些新的期望，才可賦能其員工及業務達至長遠成功。」