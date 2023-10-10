混合降噪丨45小時超長續航 靚聲播客Shure AONIC 50 Gen 2都玩空間音訊

Shure早前推出新一代真無線ANC頭戴式耳機AONIC 50 GEN 2，屬品牌首款真無線頭戴式耳機AONIC 50的升級版。新作在降噪、電量、編碼、音色等各方面均帶來顯著升級，包括更完善的混合主動降噪、新增空間音效技術、45小時續航力，並支援aptx HD、aptx Adaptive、LDAC等解碼，兼加入專有自動增益控制(AGC)提升通話質素。

Shure AONIC 50 Gen2採用混合主動降噪技術，透過2個向內和2個向外咪高峰，配合智能數碼技術實時計算比較外界環境及耳罩內的聲音，從而提供更精準的降噪效果，兼盡量保持原音。耳機新增MaxAware環境音效模式，將降噪及環境聲效結合；此外新增空間音訊技術，採用自家開發的專用演算法去改變音場闊度及深度，同時保持音源自然流暢，避免失真。此模式提供3種選擇：「影院模式」大幅拉闊音場令用家彷彿被聲音包圍、「音樂模式」複製高級喇叭的聆聽效果、「播客模式」讓主播的聲音更貼近用家耳朵。再者耳機對應的音訊編碼方面亦有提升，能兼容aptx HD，aptx Adaptive，LDAC，亦用上Snapdragon Sound技術，為用家帶來出色的音頻體驗。

支援長達45小時續航時間，支援快充15分鐘提供長達5小時播放的Shure AONIC 50 Gen2，售3,418港元，現已上市。

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