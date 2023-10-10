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科技
2023-10-10 20:50:00

混合降噪丨45小時超長續航 靚聲播客Shure AONIC 50 Gen 2都玩空間音訊

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混合降噪丨45小時超長續航 靚聲播客Shure AONIC 50 Gen 2都玩空間音訊

混合降噪丨45小時超長續航 靚聲播客Shure AONIC 50 Gen 2都玩空間音訊

Shure早前推出新一代真無線ANC頭戴式耳機AONIC 50 GEN 2，屬品牌首款真無線頭戴式耳機AONIC 50的升級版。新作在降噪、電量、編碼、音色等各方面均帶來顯著升級，包括更完善的混合主動降噪、新增空間音效技術、45小時續航力，並支援aptx HD、aptx Adaptive、LDAC等解碼，兼加入專有自動增益控制(AGC)提升通話質素。

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特製50mm動圈單元，新增MaxAware模式將降噪及環境聲效模式結合，並搭載空間音訊技術。 提供45小時超長續航力，僅充電15分鐘即可提供5小時播放。

Shure AONIC 50 Gen2採用混合主動降噪技術，透過2個向內和2個向外咪高峰，配合智能數碼技術實時計算比較外界環境及耳罩內的聲音，從而提供更精準的降噪效果，兼盡量保持原音。耳機新增MaxAware環境音效模式，將降噪及環境聲效結合；此外新增空間音訊技術採用自家開發的專用演算法去改變音場闊度及深度，同時保持音源自然流暢，避免失真。此模式提供3種選擇：「影院模式」大幅拉闊音場令用家彷彿被聲音包圍、「音樂模式」複製高級喇叭的聆聽效果、「播客模式」讓主播的聲音更貼近用家耳朵。再者耳機對應的音訊編碼方面亦有提升，能兼容aptx HD，aptx Adaptive，LDAC，亦用上Snapdragon Sound技術，為用家帶來出色的音頻體驗。

支援長達45小時續航時間，支援快充15分鐘提供長達5小時播放的Shure AONIC 50 Gen2，售3,418港元，現已上市。

查詢：3106 3338

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