潮人必玩丨LG IMPRINTU便攜式紋身打印機

紋身在近年愈趨流行，那是一種表達自我和展示風格的方式。我們也會看到名人身上有不同的紋身，展現他們所熱愛和欣賞的。LG Household & Health Care最新推出IMPRINTU便攜式紋身打印機，主打即興列印玩法，產品提供「Skin Mode」(紋身模式)及「Object Mode」(物件模式)兩種選擇，玩家可透過《IMPRINTU》手機app，藍牙連接打印機與手機，選擇或設計圖案打印在皮膚及物件上。廠方更建議玩家在使用紋身模式前，可以先用Powder Primer(粉末底漆)塗抹在想打印的皮膚位置，再進行打印，讓紋身在身上停留更長時間。

IMPRINTU採用噴墨方式打印，打印分辨率為600dpi，每個墨盒可打印次數逾1,000次(每次圖像打印長度可達6吋)，一次打印最大範圍為14.49 x 500毫米。廠方又指IMPRINTU所有使用的物料均為純素無刺激配方，通過素食認證及DERMATEST GUARANTEE皮膚刺激測試認證，不同膚質的朋友都可放心體驗。

售價方面，IMPRINTU便攜式紋身打印機套裝賣2,699港元，現已上市；同場另有一系列配件，包括IMPRINTU Tint Palette調色板(售548港元)、IMPRINTU Powder Primer粉末底漆(售138港元)、IMPRINTU Balm Fixer軟膏固定劑(售138港元)，全部上市日期未定。

查詢：3106 3338