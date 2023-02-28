澳門實試Leica鏡頭加持 Xiaomi 13 Pro攝出普立茲

近年手機都以攝影作招徠，然而僅止於如特效濾鏡、色彩系統等韌體部分。小米推出旗艦級Xiaomi 13 Pro，強力搭載Leica光學鏡頭。適逢澳門通關，本報獲香港官方邀請以新機snapshot遊歷試相。由大三巴到氹仔，從早玩到深夜，純粹快拍無後製，成像令小編驚嘆不已！心諗用此機採訪，隨時能問鼎普立茲獎呢！

文、攝：廖俊斌

鳴謝：小米香港

搭載1吋感光Leica鏡頭

6.73吋Xiaomi 13 Pro採用三星製E6 AMOLED面板、120Hz自適應更新率及240Hz觸控反應雙曲面屏，頂級規格內置最新高通Snapdragon 8 Gen 2、最高12GB+512GB儲存，以及對應120W快充、19分鐘叉滿的4,820mAh電池，還支援Xiaomi Surge充電芯片，聲稱延長手機續航力和減低損耗。新機主打Leica加持的後置三鏡布局，覆蓋14至75mm焦段，其中23mm廣角50MP像素主鏡頭，選用Leica Vario-Summicron 1:19-2.2/14-75 ASPH，內置1吋Sony IMX989感光元件，確保高動態範圍及卓越的光線捕捉功能，另加同樣為50MP像素、75mm OIS浮動長焦與14mm超廣角鏡所組成，支援Xiaomi ProFocus運動/人眼追焦和動態捕捉技術，可拍8K片或支援Dolby Visions的[email protected]超級夜景攝錄。玩家影相時還可揀選色彩逼真活潑的徠卡生動(Leica Authentic)，或是傾向文青「菲林味」的徠卡經典(Leica Vibrant)兩種風格。此外還有35mm黑白、50mm旋焦、75mm肖像及90mm柔焦4款專業濾鏡特效，玩法豐富。

