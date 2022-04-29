灣區創科人才丨香港生命科技青年會公布《生命科技人才培訓調查》：近半受訪願往國內生命科學實習

特區政府2022-23年度的《財政預算案》加強多項利好生命健康科研及應用的政策，為創科界別提供更完備的配套。香港生命科技青年會(Hong Kong Life Sciences Society，簡稱HKLSS)推動本港生命科技發展，為配合相關行業的急促發展，HKLSS公布《生命科技人才培訓調查》。調查主要探討修讀生命科學相關課程的大學生對香港和內地實習機會的看法，包括對實習城巿、公司類型、工作領域的興趣，以及分享他們對生命科學就業前景的見解。

調查於去年12月上旬至今年2月中進行，受訪者均為修讀生命科學相關課程的本科生、研究生及畢業生，當中近六成是女性，且近60%受訪者來自本地大學，包括香港大學 、香港科技大學、香港中文大學、香港理工大學等，並收集了201份調查回應。

結果發現，大部分受訪者對「生命科學前景的信心」及「留在行業的決心」都顯著上升。對行業前景表示「極度樂觀」及「十分樂觀」的受訪者，由2019年的25%大幅上升到2022年的54%；對畢業後留在相關行業發展表示「極有決心」及「十分有決心」的受訪者，由30%倍增至69%。另外84%受訪者認為香港的生命科學實習機會「極度吸引」及「十分吸引」，平均分數為4.26(滿分為5分)。對於中國內地的生命科學實習機會，46%受訪者認為「極度吸引」及「十分吸引」，平均分數為3.45；83%受訪者更選擇「幫助未來就業發展」，為其中最吸引他們申請生命科學實習計劃的原因。

香港為首選實習地 製藥公司和生物技術初創成大熱

調查中，最多人首選「香港」為實習目的地，第二和第三選擇分別是「上海」和「深圳」。最多受訪者(41%)希望在「跨國公司」實習，並首選「製藥公司」(30%)或「生物技術初創」(31%)作為實習公司類型。82%受訪者對「研究與開發」的實習領域最感興趣；其他選項分別為「業務發展」(54%)、「實驗室研究」(49%)及「傳訊與政務」(42%)。

調查研究發布會上，香港生命科技青年會執行總監黃槿教授認為學生對「生命科學前景的信心」或「留在行業的決心」都顯著上升。並建議政府和教育界各持份者需持續填補本地相關資助實習計劃的缺口，填補創新科技署的創科實習資助計劃的限制。同時宣布HKLSS的夏季實習計劃，每年吸引在海外修讀生命科學生物醫學的香港學生，返回香港或中國內地進行實習。