為足球盛事加冕 Samsung新QD OLED系列強勢列陣

全城矚目的足球盛事正式開鑼，若然屋企有部臨場感十足的大屏幕電視，十足現場包廂睇咁精彩！Samsung上周五於豐澤銅鑼灣時代廣場店內，率先展示旗艦級量子點OLED S95B電視、曲面電競顯示器Odyssey G8，以及55吋1,000R超大曲面電競顯示器Odyssey Ark，並邀請同為足球在熱分子的藝人余德丞與杰寧，搶先感受新機帶來的震撼！

Samsung QD OLED S95B系列備有55及65吋兩種型號選擇。

全新Samsung QD OLED S95B系列備有55及65吋兩種型號選擇，超纖薄的外形配合近乎無邊框的設計，提供無遠弗屆的超廣闊觀賞角度，猶如將屏幕延伸至現實世界。電視採用量子點高亮度技術的優勢，面板設有800萬個特別設計的自發光像素，每個再由3個(紅、綠和藍色)子像素所組成，摒除傳統OLED白色子像素的設計，令亮度、色彩準繩和耐用性大大提高。另外電視搭載量子神經網絡處理器4K，當中20個獨立AI神經網絡，透過深度學習演算法實時分析畫面內容的類別與特徵，將畫質提升至極致的4K畫質；配合創新的仿真景深強化技術，仿效人眼觀看事物的原理，強化畫面主體的對比並保留背景不變，讓畫面更立體細緻。值得一提，新機內置無線杜比全景聲功能，毋須接駁HDMI，便能將電視及指定Soundbar進行連接，並透過Q-Symphony同步輸出音源，呈現更沉浸式音效體驗，讓S95B的視聽體驗再次昇華。

兩款曲面電競顯示器 同樣精彩

廠方亦首次將量子點OLED技術融入曲面電競顯示器，推出34吋Odyssey量子點OLED G8，採用21:9超寬比例與1,800R曲面屏幕，擴闊玩家視野。新機支援DCI-P3 99%色域及3,440 x 1,440解析度，屏幕亮度達500nits，又獲VESA Display HDR 400 True Black認證，呈現更深邃的黑色及耀眼的細節。G8更搭載175Hz畫面更新率、0.1毫秒反應時間及配備AMD Freesync Premium技術，大幅消除畫面斷續、撕裂及輸入延遲，協助玩家在遊戲世界大展身手。

同場還有全球首款55吋1,000R超大曲面電競顯示器Odyssey Ark，提供4K畫質與直立式座艙模式顯示，此機選用量子Mini LED面板，並具備Quantum HDR 2000技術，配合1,000,000:1高對比度還原真實光影、165Hz更新率及內置Tizen智能系統，連接Wi-Fi即可欣賞高質串流娛樂內容。

售價方面，Samsung QD OLED S95B 55吋及65吋分別售22,980港元與36,980港元，OLED曲面電競顯示器Odyssey G8售11,980港元，同為12月1日開訂。Odyssey Ark則售26,980港元，現已接受預訂。

查詢：3698 4698