無卡支付丨Visa與WeChat Pay HK加強合作 以Cybersource方案保障交易安全

手機app購物已成為大眾最常網購手段，根據Visa去年7月的《Visa消費者支付取態研究》，已指出50%香港受訪者均使用手機應用程式購物，並將其視為最常見及方便的購物途徑之一。該研究更顯示香港受訪者認為安全的支付系統(40%)、清晰定價(40%)和方便結帳(38%)是提升數碼購物體驗的3個核心因素。

Visa日前宣布與WeChat Pay HK進一步深化合作，WeChat Pay HK將採用Visa旗下Cybersource所提供的支付安全和欺詐管理解決方案，加強平台安全，以提供更可靠及無縫的收付款功能。

透過Cybersource解決方案，WeChat Pay HK逾15萬商戶和超過500萬註冊用戶可享受更快捷且安全的支付體驗。該方案具備多重安全及人工智能欺詐防衛功能，提供高達99.999%無間斷的優質支付服務。WeChat Pay HK同時使用結合EMV 3-D Secure技術的Cybersource付款人身份驗證(Cybersource Payer Authentication)解決方案，額外安全保障支援不同裝置的無縫支付認證，透過一次性密碼及生物認證等技術，不但有助消費者防止未經授權的非實體卡(card-not-present，CNP)交易，同時能夠保障商戶免受非實體卡交易帶來的欺詐風險。以上功能有助建立最佳身份驗證流程，全面提升數碼購物體驗的可信性及安全性。