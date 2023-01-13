無懼消費低迷 三星CES 2023強打升級版Neo QLED

高通脹與高利率夾擊下，環球經濟低迷，連帶影響消費品市場。在剛剛完結的科技展覽CES 2023，三星電子副董事長兼共同執行長韓宗熙(Han Jong-hee)坦承品牌面臨銷售壓力，表示要到今年下旬才有跡象好轉。然而官方並無因為市況而「縮皮」，繼續在本屆展覽帶來升級版Neo QLED顯示技術，又宣布推出SmartThings Station，以更低門檻串聯及控制更多裝置，建構智能家居更easy！

Samsung升級版Neo QLED 8K電視，支援全新「自動HDR重塑」功能。

MICRO LED電視系列提供更多尺寸選擇，其「無盡」屏幕匹配家居設計。

Neo QLED：自動HDR重塑 逐場景調校畫質 今年Samsung升級版Neo QLED顯示技術涵蓋4K及8K電視系列。新技術配備最先進的量子神經網絡處理器，支援具有14bit亮度階數及AI高解像升頻的量子Mini LED背光電視。系列依舊配備智能光影控制(Shape Adaptive Light Control)和仿真景深強化(Real Depth Enhancer Pro)等技術，影像呈現立體逼真的細節。此外新系列還選配極高像素的面板及自家獨有演算法，支援全新「自動HDR重塑」功能，通過AI深度學習技術作逐幕場景分析，將SDR影像實時轉換成模擬高動態範圍HDR效果，增強標準畫質內容的亮度和質感，營造沉浸式視覺體驗。再者，今年電視直接內建SmartThings Zigbee & Matter Thread單晶片模組，毋須另購dongle便可享受便捷裝置聯網體驗。其餘MICRO LED及OLED電視系列也擴闊觀看選項，前者由50吋至140吋可供選擇，後者除基本55吋及65吋外，還新增特大77吋型號，滿足不同家居需要。

全新sound bar系列提供AI聲音重塑功能及改良版Q-Symphony交響音效。