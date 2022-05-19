無線耳機丨更細更靚聲 Sony WH-1000XM5耳罩式與Linkbuds S入耳式

Sony最近相繼推出新一代WH-1000XM5耳罩式與Linkbuds S入耳機兩款無線耳機，改良音色表現兼大幅縮小耳機體積，相信將會是次期消費券的熱賣之選。

Sony WH-1000XM5丨強化降噪 自訂30毫米單元

黑白雙色選擇的WH-1000XM5，更小巧耳罩式設計採用新研發的柔軟皮革，配搭滑動支架可無段數式調校，緊貼頭部之餘，也能減輕耳朵的壓力並阻擋外部噪音。耳機強化降噪表現，其內置兩個處理器分別控制8個麥克風，在中高頻範圍內能顯著降低噪音；以及一個自動降噪優化器，根據環境進一步將噪音消除。廠方稱耳機配備「整合處理器V1」，能釋放高清降噪處理器QN1的全部潛力，帶來更沉浸的聽覺體驗。

至於特別設計的30毫米驅動單元配有輕巧而堅硬的圓頂，採用碳纖維物料，提升高頻靈敏度，帶來更自然音色。廠方獨有的技術還包括含有黃金的優質無鉛焊料，實現出色連接和優化電路，確保每首歌曲都能體驗到清晰、一致的聲音。加上支援業界LDAC解碼、自家DSEE Extreme升頻與360 Reality Audio空間音效，音色表現毋庸置疑。提供30小時續航力的WH-1000XM5，售3,190港元，6月上旬上市。