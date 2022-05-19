無線耳機丨更細更靚聲 Sony WH-1000XM5耳罩式與Linkbuds S入耳式

Sony最近相繼推出新一代WH-1000XM5耳罩式與Linkbuds S入耳機兩款無線耳機，改良音色表現兼大幅縮小耳機體積，相信將會是次期消費券的熱賣之選。
Sony WH-1000XM5丨強化降噪 自訂30毫米單元
黑白雙色選擇的WH-1000XM5，更小巧耳罩式設計採用新研發的柔軟皮革，配搭滑動支架可無段數式調校，緊貼頭部之餘，也能減輕耳朵的壓力並阻擋外部噪音。耳機強化降噪表現，其內置兩個處理器分別控制8個麥克風，在中高頻範圍內能顯著降低噪音；以及一個自動降噪優化器，根據環境進一步將噪音消除。廠方稱耳機配備「整合處理器V1」，能釋放高清降噪處理器QN1的全部潛力，帶來更沉浸的聽覺體驗。
至於特別設計的30毫米驅動單元配有輕巧而堅硬的圓頂，採用碳纖維物料，提升高頻靈敏度，帶來更自然音色。廠方獨有的技術還包括含有黃金的優質無鉛焊料，實現出色連接和優化電路，確保每首歌曲都能體驗到清晰、一致的聲音。加上支援業界LDAC解碼、自家DSEE Extreme升頻與360 Reality Audio空間音效，音色表現毋庸置疑。提供30小時續航力的WH-1000XM5，售3,190港元，6月上旬上市。
Sony Linkbuds S丨機細音色大
至於配備全新5毫米驅動單元的Linkbuds S，讓4.8克細小耳塞帶來強大的衝擊力，廠方指能產生強勁低音和令人驚嘆的清晰人聲。另外內置自家V1處理器提升降噪效能，增強音質並減少失真，以更少的功率實現無干擾聆聽體驗，再者耳機同樣兼容LDAC解碼和DSEE Extreme升頻技術，用家可感受無線高解析度音訊，非常適合日常使用。
廠方還預告正與Niantic在音頻AR領域合作，開發一款可以在視覺及聽覺上享受的AR遊戲；而當使用LinkBuds S玩「Ingress」遊戲時，感應器和空間聲音技術使玩家能夠享受根據他們方向而傳遞聲音的全新體驗。黑、白及淡褐色3種選擇，連充電盒提供20小時續航力的Linkbuds S，售1,690港元，6月中旬上市。
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