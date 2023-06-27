無線鍵鼠丨快速設定ChatGPT Logitech MX專業辦公系列 MX Keys S及Anywhere 3S搭檔登場

Logitech MX高階專業系列推出兩款升級旗艦新品，包括MX Keys S無線智能鍵盤與MX Anywhere 3S無線行動滑鼠。前者多項功能再進化之餘，更新增超亮眼珍珠白款式；後者滑鼠升級為靜音點擊，DPI倍增至8,000，增加鼠標流暢精準度。此外，全新Logi Options+升級後提供「Smart Actions」(智能啟動)新功能，一鍵設定複雜任務，包括年度最熱ChatGPT也能快速設定，一鍵AI生成文字「秒」回覆，從此辦公超簡單！

Logitech MX Keys S新色及MX Anywhere 3S靜音升級

Logitech MX Keys S無線智能鍵盤，包括全新珍珠白的時尚色款，增加打字質感、雙模連線並升級支援Logi Bolt連接，接收更加穩固安全，又更新Fn快捷鍵中的聽寫啟動鍵、表情符號鍵還有麥克風開關鍵；智能背光升級到可在Logi Options+自訂照明持續時間和亮度；Perfect Stroke微凹鍵帽提供流暢打字體驗；支援Smart Actions智能啟動設定，可一鍵完成複雜動作流程，滿足工作者的高效精準需求。

MX Anywhere 3S無線滑鼠可搭配使用Smart Actions智能啟動設定，產品較上代MX Anywhere 3使用時的點擊更安靜，DPI由4,000倍增到8,000，更快更精確。再者配備MagSpeed電磁滾輪，1秒滾動千行，輕鬆瀏覽頁面，並有Easy-Switch & Flow功能，最多支援3台裝置任意輕鬆切換。

同場官方還有MX Keys S Combo鍵鼠組合，包含石墨灰MX Keys S鍵盤、旗艦級MX Master 3S滑鼠與MX舒適手托，提供穩定高效的辦公表現。

MX Keys S、MX Anywhere 3S及MX Keys S Combo於現已上市，分別售899港元、799港元及1,799港元。