無縫摺疊 軒公讚美 Samsung Galaxy Z Flip5/Fold5 軒起熱潮

上月尾張敬軒(軒公)以「寒星」自嘲，遠赴韓國首爾出席Samsung Galaxy Z摺機發布會，又為品牌拍廣告做一日「韓星練習生」，仲開live介紹新手機！為迎接旗艦摺機開賣，上周五軒公為Samsung Galaxy Z Series限定夏日體驗館揭幕，仲大擺鬼馬甫士即席用Z Flip5影selfie，兼盛讚Z Flip5外屏Flex Window較上代大3倍，方便自拍取景外，仲支援多款widgets免揭機即用。Galaxy Z Flip5與Fold5 均採用新Flex Hinge設計，摺合時不再「漏罅」，手感更纖巧，難怪獲軒公寵愛！

Flex Hinge摺疊 Galaxy Z Flip5/Fold5告別罅隙

對上代兩款Galaxy Z摺芒機在摺合時轉軸端「漏罅」的醜怪問題，今代全系列均換成全新Flex Hinge雙軌結構絞位設計，形成水滴狀摺疊，較上代轉軸薄最多2.4毫米之餘，在無損耐用度和符合IPX8防水標準的前提下，摺合後幾乎沒有空隙且摺痕更淺，可謂一大突破。受惠於Flex Hinge設計，上下摺疊的Z Flip5轉軸減示纖薄15.1毫米；左右摺疊的Z Fold5轉軸僅厚13.4毫米，輕磅10克至253克，拎上手相當有感！

規格方面，Z Flip5繼續沿用6.7吋120Hz動態更新率OLED柔性屏，但一改機面外屏布局，由上代的1.9吋橫條形屏幕，大增逾3倍至3.4吋Flex Window，幾乎覆蓋整個外屏，更多widgets可在毋須揭開手機的情況下直接應用，如撥打電話、附有QWERTY鍵盤回覆短訊、瀏覽串流娛樂和社交平台，甚至享大屏幕自拍預覽和拍攝錄影等，玩法更豐富。手機採用高通S8 Gen 2 for Galaxy處理器、最高8GB+512GB儲存和3,700mAh電池，機背維持雙12MP像素鏡頭布局，並新增薄荷綠配色，售價為8,298港元起。

同樣採用S8 Gen 2 for Galaxy的還有左右摺疊的Z Fold5，則沿用7.6吋Dynamic AMOLED 2X柔性內屏和6.2吋Dynamic AMOLED 2X外屏，但亮度增加至1,750nits方便戶外觀看。用盡大芒優勢，手機配合專屬S Pen Fold Edition書寫和Flex Mode直立操作，前者筆身薄逾40%，收納更容易；後者改善分屏下操作介面選項，如加入快進和倒帶鍵，提供更佳娛樂消閒的操作體驗。此機最高可選12GB+1TB連4,400mAH大容量版本，售13,598港元起。