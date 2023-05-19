無障礙打機丨Sony「Project Leonardo」現身 PS5無障礙控制器套組「Access控制器」登場

Sony在今年初CES 2023以「Project Leonardo」計劃名義，預告研發專為傷健人士遊玩PS5的專屬配件。而稍早時間官方趁著本周日「全球無障礙體驗日」前夕，透過博客文章終於為計劃揭開盧山真面目，那就是PS5無障礙控制器套組「Access控制器」。

PS5 Access控制器丨擁有高度自訂配置選項 符合不同傷健人士需要

廠方表示與多位無障礙領域專家合作開發，Access控制器包括豐富多樣的可互換按鈕和操作桿帽，讓玩家根據自己特定體力、動作範圍及生理需求，自訂控制器配置。而每個S5 Access控制器提供以下配件：

類比操作桿帽(標準、圓頂和球型操作桿帽)

不同形狀和大小的按鈕帽，包括： 凸面按鈕帽 平面按鈕帽 寬版平面按鈕帽(可覆蓋兩個按鈕固定座) 突出按鈕帽(便於手形較小的玩家使用，因其位置更靠近中心) 凹面按鈕帽(放置在控制器頂部時，可向下按壓；置於控制器底部時，則可向上拉動)

可互換按鈕帽圖標，讓玩家輕鬆標記每個按鈕對應的輸入

此外，玩家可以在平面上使用控制器作360度的方向調整，或輕鬆地將控制器固定在AMPS支架或三腳架上；此外玩家也可調整類比操作桿與控制器之間的距離，方便不同類型玩家的握感習慣。除了物理性自訂配置外，產品也備有專屬UI供玩家調校系統，廠方更預告未來會陸續公布產品發售詳情。

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