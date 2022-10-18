環保手機丨HMD Global推出100%環保鋁合金及65%環保塑料製作Nokia X30 5G

智能手機普遍產品周期短，頻繁更換容易製造電子垃圾。HMD Global宣布推出採用100%環保鋁合金及65%環保塑料製成，Nokia史上材質最環保的輕旗艦5G手機「Nokia X30 5G」，以及耐用與可持續性設計的平價手機「Nokia G60 5G」。

Nokia X30 5G 品牌史上最環保

Nokia X30 5G採用100%環保鋁合金框架和65%環保塑料背蓋炮製，加上使用100% FSC認證和70%環保紙包裝外盒，體積變小以減低因運輸所衍生的碳排放之餘，更透過不附上充電器以減少電子垃圾。

符合IP67防水防塵標準的Nokia X30 5G，採用6.43吋PureDisplay FHD+ 90Hz AMOLED挖孔屏與Corning Gorilla Glass Victus強化玻璃，暮藍及雪白色兩種機身選擇。手機搭載高通S695 5G晶片、8GB+256GB儲存及提供長達2天電池續航力和支援33W快充。Nokia X30 5G為後置雙鏡布局，提供支援OIS光學防震50MP像素PureView主鏡頭和13MP像素廣角鏡，當中主鏡更採用高抗刮性及高透光度的Corning Gorilla Glass with DX+作保護，容許達98%光線通過鏡頭，從而捕捉更多光線。廠方指新機內置Capture Fusion影像融合技術來提升超廣角拍攝時的細節；而升級版夜間模式(Night Mode 2.0)更配備極夜拍攝(DarkVision)、三腳架模式(Tripod Mode)與低光自拍(Night Selfie)。

同場加映：Nokia G60 5G性價比高

至於性價比G系列最新作Nokia G60 5G，備有黑色與銀灰兩種選擇。同樣採用100%環保塑料背蓋及60%環保塑料框架，配備6.58吋FHD+ 120Hz屏幕及50MP像素三鏡主鏡頭，手機同樣搭載高通S695 5G晶片、6GB+128GB儲存，以及支援20W快充長續航力電池。

售價方面，Nokia X30 5G及G60 5G分別售3,698港元與2,298港元，現已上市。即日起至10月31日前於特約零售商購買Nokia X30 5G，即可獲贈手機三腳架乙個(價值98港元)。