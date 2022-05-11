疫後求職丨JobsDB「前線服務業抗疫支援」計劃 獲foodpanda支持 助前線搵工

第五波疫情肆虐本港3個多月後，3大前線服務行業(餐飲及服務業、酒店業、健康及美容業)的招聘數字按季度下跌逾三成(32.3%)，不少前線職工陷入生計困境。隨着5月疫情放緩、社交距離措施逐漸鬆綁，JobsDB預期前線行業因要重啟意務，對人才招聘需求將轉趨活躍。有見及此，JobsDB宣布推出總值逾百萬港元的「前線服務業抗疫支援」計劃，以幫助僱主減低招聘成本，增加聘請機會。是次計劃更獲得餐飲外送平台foodpanda香港全力支持，牽頭覆蓋更多餐飲業的中小型商戶。另外，JobsDB亦為打工仔設立全新WhatsApp招聘平台「JobsDB 極速搵工專線」，助他們加快配對前線行業心水好工，積極投入就業市場。

名額千名 免費投放一則職缺廣告

由即日起到6月30日，所有餐飲及服務業、酒店業、健康及美容業的僱主只需網上登記，即可於JobsDB平台免費投放一則前線職缺相關的招聘廣告，為期一個月，廣告將會同時刊登於JobsDB網站、手機應用程式，以及最新推出的「JobsDB 極速搵工專線」，名額1,000個，先到先得，額滿即止，有關詳情可參考活動專頁https://bit.ly/3MzZFQv。此外JobsDB夥拍foodpanda香港，計劃推廣至該平台旗下逾1.4萬個商戶，冀能協助把握契機招攬人才。除免費招聘廣告外，foodpanda香港旗下參與商戶，更可使用JobsDB的「Talent Search(人才搜尋)」功能5次，透過系統優化的搜尋器直接從自願開放履歷的求職者中篩選，縮短招聘流程，有效發掘合適人才。

JobsDB早前亦推出全新WhatsApp前線搵工平台「JobsDB 極速搵工專線」，打工仔只需於WhatsApp與JobsDB專屬商業帳戶展開對話，通過預設快捷鍵，即可找到不同熱門前線工種的招聘機會，再直接與僱主對話，更方便快捷地為打工仔推送好工。