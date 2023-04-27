疫情改變空調規格需求 造就HVAC行業新機遇

持續三年多的疫情改變了大眾的生活習慣，亦引領眾多行業進入了新常態，而當中HVAC(供暖、通風、空調)就是迎來巨大轉變的行業之一。Johnson Controls-Hitachi日本及亞洲副總裁兼總經理泉田金太郎近日接受訪問時表示，疫情下在家辦公的模式興起，人們在家使用空調的時間更多，使住宅市場的換機需求上升；而因更重視健康，用家在挑選空調系統時更注重空氣淨化功能，連接智能空氣質素解決方案的HVAC設備更受用家歡迎。此外，近年環保主義興起加上能源價格持續上升，使提倡ESG的大企業亦更重視設備的節能效益。

泉田金太郎表示在全球氣溫上升下，空調的重要性及使用頻率越來越高，而公司作為空調製造商在推動可持續性上角色更為重要。公司亦多管齊下、積極負起企業社會責任，例如訂立於2040年達至第一及第二類「零」碳排放的目標、在選擇供應商時會就其可持續性措施評分，以及最重要的、持續研發符合可持續發展理念及能源效益的新產品。