疫情改變空調規格需求 造就HVAC行業新機遇

持續三年多的疫情改變了大眾的生活習慣，亦引領眾多行業進入了新常態，而當中HVAC(供暖、通風、空調)就是迎來巨大轉變的行業之一。Johnson Controls-Hitachi日本及亞洲副總裁兼總經理泉田金太郎近日接受訪問時表示，疫情下在家辦公的模式興起，人們在家使用空調的時間更多，使住宅市場的換機需求上升；而因更重視健康，用家在挑選空調系統時更注重空氣淨化功能，連接智能空氣質素解決方案的HVAC設備更受用家歡迎。此外，近年環保主義興起加上能源價格持續上升，使提倡ESG的大企業亦更重視設備的節能效益。
泉田金太郎表示在全球氣溫上升下，空調的重要性及使用頻率越來越高，而公司作為空調製造商在推動可持續性上角色更為重要。公司亦多管齊下、積極負起企業社會責任，例如訂立於2040年達至第一及第二類「零」碳排放的目標、在選擇供應商時會就其可持續性措施評分，以及最重要的、持續研發符合可持續發展理念及能源效益的新產品。
香港市場發展潛力大 盼聘請更多大學畢業生以重穩市場地位
而就香港市場而言，Johnson Controls-Hitachi香港區總經理王百煒表示品牌在港已有數十年歷史，深明香港人的消費習慣，例如因寸土尺金，空調的尺寸及效能上需要有更多選擇以附合不同空間的需要及限制；另外香港客戶普遍不介意多花20%的價格以獲取更高質素的產品及服務。而近年政府大力推動發展智慧建築，使智能冷氣的需求亦有很大的發展空間。他說香港雖然市場不算大，但公司卻視之為發展亞洲市場的中心。他亦反映香港市場人才流失頗嚴重，無論是工程師、安裝人員及客戶服務人手都有短缺。他期望在今年5、6月的畢業季度可以聘請更多大學畢業生，以重奪香港空調市場的領先位置。
考慮用家所需研發新技術 推陳出新
Johnson Controls-Hitachi近年研發了多項新技術，例如Frost Wash 可減少空調熱交換器上積聚的灰塵和細菌，更有效淨化空氣；SmoorhDrive2.0技術剛是透過精確調控室內溫度以達至節能效果；而airCloudPro技術則透過近場通訊技術，讓用家以智能手機更改空調設定、設定自動開關時間以及監察其耗損狀態等。Johnson Controls-Hitachi總監(Transformation) John Schwartz表示，公司會根據調查及研究所得的市場趨勢及用家喜好發展新技術，推出更貼合用家所需的產品。其最新產品Air365 Max Pro就融合了上述技術，一機集合空氣淨化、舒適恆溫、節能、易於裝崁及分拆維修等的優點，非常適合商業用家的需要。