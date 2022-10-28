百變造型 融入家居布局 IKEA SYMFONISK系列簡約音響

家具品牌IKEA早在2019年已跟音響專家SONOS合作推出SYMFONISK系列商品，將書架與Wi-Fi喇叭結合，兼顧音樂享受與收納需求，為消費者提供嶄新的居家體驗。早前IKEA宣布加推兩款全新系列，將Wi-Fi喇叭與檯燈、畫框結合，充滿設計感的外型，輕鬆融入居家空間。

燈飾照明是營造居家氣氛不可或缺的要素，而SYMFONISK WiFi喇叭燈座將居家照明與音響合而為一，座檯燈連Wi-Fi喇叭減少設備佔用的空間，將兩個電力設備簡化成一盞精緻檯燈，而且喇叭可180度環繞播放。產品亦提供典雅的竹製燈罩及摩登時尚的玻璃燈罩，黑白兩色選擇。

至於SYMFONISK相框連Wi-Fi喇叭，其面板共5款選擇，隨時替換。當中《蒙娜麗莎》及《星夜》兩款經典名畫為家居注入文藝氣息；Gustav Klim設計的《生命樹》面板象徵意義強烈；而《飛淺》和《唱片》面板則能融入都市時尚的簡約裝潢。

售價方面，SYMFONISK Wi-Fi喇叭燈座售1,300港元；竹製燈罩及玻璃燈罩分別售249.9港元及299.9港元。

SYMFONISK相框連Wi-Fi喇叭則售1,690港元；5款畫作面板各售170港元起，全部現已上市。